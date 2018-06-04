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Fikret Orman: 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz'

Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği (ABİSAD) Başkanı Vedat Kolcuoğlu ve dernek üyelerinin gerçekleştirdiği iftar yemeğine katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz” dedi.

Fikret Orman: İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz

04 Haziran 2018 12:22

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği’nin açılışına katılıp taraftarlarla iftar sofrasında buluştu. Adnan Menderes Bulvarı Kolcuoğlu Restaurant Bitişiği’ndeki Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği’nin açılışını gerçekleştirip daha sonra Park Zirve Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğinde, taraftarlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Böyle bir toplulukla bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Beşiktaşlılık her şeyden evvel iyi insan olmaktır. Her zaman kullandığımız bir laf vardır, iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından, ABİSAD Başkanı Vedat Kolcuoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a Adana sembolü tablo hediye etti. 

Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği’nin açılışı ve iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Anadolu Birliği Genel Başkanı Bedri Yalçın ve çok sayıda Beşiktaş taraftarı da katıldı.  

Etiketler: Fikret Orman

 

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