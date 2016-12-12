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Fikret Orman: Kombine biletleri kaldırıyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Bu ülkenin kuruluşunda Çanakkale'den Sarıkamış'a kadar şehit vermiş bu camia ite köpeğe prim vermeyecektir.Herkes çarşamba günkü maça parasıyla gelebilir. Kombine biletleri kaldırıyoruz" dedi.

Fikret Orman: Kombine biletleri kaldırıyoruz

12 Aralık 2016 12:37
Fikret Orman: Kombine biletleri kaldırıyoruz - Tıkla İzle

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanan Bursaspor maçı sonrası terör saldırısının gerçekleştiği yere gelerek karanfil bıraktı. Orman, çarşamba günü 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçın gelirinin şehit ailelerine iletileceğini duyurdu.

Fikret Orman'ın açıklaması şöyle:

"Bugün burada cumartesi akşamı yaşanan en temel insan hakkı olan yaşama hakkını hedef alan saldırıyı kınamak üzere bir araya geldik. Bursa maçının hemen akabinde fedakar polislerimize yönelik alçak saldırıyı tüm camia adına lanetliyoruz. Bu saldırıda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü, aynı zamanda kongre üyemiz olan Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası'nda çalışan arkadaşımız Tunç Uncu kardeşimizi kaybetmekten üzüntülüyüz. Bu ülkenin kuruluşunda Çanakkale'den Sarıkamış'a kadar şehit vermiş bu camia ite köpeğe prim vermeyecektir. Herkes çarşamba günkü maça parasıyla gelebilir. Kombine biletleri kaldırıyoruz. Elde edilecek geliri şehit ailelerine vereceğiz. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir."
 

Etiketler: Fikret Orman


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