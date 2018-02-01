Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanılığına seçildi!

İstanbul’da gerçekleşen Kulüpler Birliği olağanüstü toplantısı sonrası başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi. 18 Süper Lig kulübün 17'si Orman'a oy verirken, sadece Fenerbahçe çekimser oy kullandı. Başkan Orman, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrekve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile beraber bu görevi veren kulüplere teşekkür eden Orman, “Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet edeceğiz. Herkesin camiasına hizmet etmenin haricinde spora hizmet etmenin bilincindeyiz. Arkamızdan iyi bir şekilde anılan işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Geçmiş geçmişte kaldı”

Geçmişin geçmişte kaldığını belirten Başkan Orman, “Kulüpler yeni bir başlangıç yapmışken geçmişi kurcalamanın anlamı yok. Biz elimizden geldiğince hizmet vereceğiz. Toplantılara katılımın başkanlık seviyesinde olması önemli ama Kulüpler Birliği'nde icraatlar daha önemli. Bu durum kulüpler tarafından daha fazla destek alır. Aydan aya toplantılardan daha fazla çalışıp, kulüpleri daha iyi bilgilendirip, mutabakat sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

