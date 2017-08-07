Fikret Orman: Kupa maçı için bize ceza verilirse ortalığı ayağa kaldırırız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Jeremain Lens için düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün Samsun’da oynanan Süper Kupa maçında çıkan olaylara değinen Orman, “Bizim taraftarımız çok olgundu. Ama federasyon bize de ceza vermeye de kalkarsa ortalığı ayağa kaldırırız” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş taraftarı çok olgundu”

Süper Kupa maçının kendilerini görme açısında önemli bir karşılaşma olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, “Konya bizim dost camiamız. Kupayı kazanmak onlara yakıştı. Ama o olaylar oradaki seyircilere yakışmadı. Biz o görüntülerden utanç duyduk. Bir maçın sonunda buralara gelmesi Türk sporu adına ayıp. Daha evvel de Türkiye Kupası finalinde bunlar olmuştu. Dünkü maça baktığımızda ben kendi taraftarımıza teşekkür ediyorum. Üstlerine eşyalar atıldı, küfürler edildi ama sahaya girmediler. Bizim taraftarımız çok olgundu. Büyük bir olay olmamasının neden Beşiktaş taraftarıydı. Keşke cezalar daha önce verilseydi. Ama bu cezaların içine Beşiktaş’ta sokulmaya çalışılırsa büyük olaylar çıkar. Bu bir tehdit değildir. Ama UEFA’nın düştüğü yanlışa Türkiye Futbol Federasyonu’da düşerse ortalığı ayağa kaldırırım. O meşaleler nereden girdi. Oraya bunu organize etmek federasyonun işiydi. TFF’de şapkasını önüne koymalı. Türk sporunu bir yere getirmek istiyorsak herkesin bir şeyler yapması lazım” şeklinde konuştu.

“Suç duyurusunda bulunduk”

Yaşanan olaylardan dolayı suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Başkan Orman, şunları söyledi:

“Biz suç duyurusunda bulunduk. Bakanımız da sporun içinde gelen birisi. Bunun için mutluyum. Bu olaylar bizlerin futbol değerini aşağı düşürüyor. 1. Lig’de oynamış bir takımın 3 bin kişi ortalamasıyla sezonu bitirmesi çok ayıp. Bu rakip taraftar yasağının kalkması için çok mücadele verdik. Taraftar gelsin ama bana ve kulüplere zarar vermesin. Bunların çözülmesi lazım.”

“Kulüpler Birliği için teklif gelirse değerlendiririm”

Kulüpler Birliği’ne başkan olmayı düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya ise siyah-beyazlıların başkanı, “Göksel başkan bu işi çok iyi yaptı. Bana göre onun o işe devam etmesi lazım. Ama devam etmeyecekse de aynı Göksel ciddiyetine alıp, vizyonuyla oluşacak bir yapı oluşması lazım. Ahbap, çavuş ilişkisine dönmemesi lazım. Ben, kulüplerden başkanlığa dair bir davet gelirse elimi taşın altına koymaktan çekinmem” cevabını verdi.

“Talisca’nın bonservisini almak istiyoruz”

Talisca’nın belgeleri konusunda Benfica ile yaşanan sorunlar hakkında konuşan Orman, “Talisca 2 seneliğine kiralanmış bir oyuncu. O da zaten şu an kampta. Takımımızın bir parçası. Benfica ile yapılan anlaşma da çok açık. Biz 1 sene daha uzattık. Ama Benfica 2 milyon Euro verilmediği için evrakları göndermiyor. Fakat para başka iş evraklar başka iş. Şimdi FIFA’ya başvurduk. Önümüzdeki hafta lisansı çıkar. Benfica tabii Talisca’nın biz de gösterdiği performansı da kıskanmış olabilir. Biz oyuncumuzu çok seviyoruz. Bir dahaki seneye de bonservisini almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Transfer için bir hamle yapacağız”

Transfer harekatının devam ettiğine değinen Fikret Orman, “Transferle ilgili bir hamle daha yapacağız. Bizim acelemiz yok. Daha 1 aydan var fazla transfer sezonunun kapanmasına. Mesela ben dünkü maça baktığımda Tosic ve Cenk’i çok beğendim. Ama bakacağız tabii. Lens’in satın alma opsiyonunu da seneye kullanacağız. Çünkü FFP anlaşmamız seneye doluyor. O yüzden bu opsiyonu seneye kullanacağız” dedi.

“Pepe’ye Paris Saint-Germain’den teklif vardı”

Transferlerin popülerlik açısından yapılmadığına dikkat çeken Fikret Orman, “İletişim departmanımız çok önemli işler yapıyor. Ama en büyük işi taraftarımız yapıyor. Biz bu ülkeyi temsi ediyoruz. Çin’e gidiyoruz ülkeyi temsil ediyoruz. Ama Beşiktaş, popüler transfer yapmaz. Mesela Pepe’ye PSG’den transfer teklifi vardı. O da Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için bize geldi. Biz onu takıma faydalı olacağı için aldık. Popülerlik olsun diye iş yapmıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Önceliğimiz Sosa değil”

Sosa’nın takıma geri dönme olasılığı hakkında da konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şöyle konuştu:

“Sosa gittiği yerde mutlu olamadı. Kendi tercihiydi gitmek. Geri dönmek isteyebilir ama zaman içerisinde ne olur bilemem. Fakat şu an bizi öncelikli mevkiimiz orası değil. Orada yetenekli oyuncularımız var.”

“Mağlup olduk diye yerin dibine sokmaya çalışıyorlar”

Bu sezon ligin çok çekişmeli geçeceğini söyleyen Orman, “Büyük camialar önemli transferler yapıyor. Bu şiddet olayları olmazsa çok güzel bir lig olacak. Böyle olursa bunlar kulüplere de yansır. Dünkü maç oynanmış olmasaydı bizi daha Kasım’da şampiyon ilan edeceklerdi. Ama mağlup olduk şimdi yerin dibine sokma çabası içerisindeler. Eleştiri konusunda bir orta yolumuz yok. Ama biz ligin yine en büyük adayıyız. Herkes şampiyonluğu istesin ki güzel bir lig izleyelim” diye konuştu.

“Milli Takım’ın zor bir süreci var”

Milli Takım’ın zor bir süreçten geçeceğini sözlerine ekleyen Başkan Orman, şunları söyledi:

“Eylül başında önemli maç yapacaklar. Daha Lucescu oyuncuları tanımıyor, oyuncular da onu tanımıyor. Ama ben ona da söyledim, ‘Sen büyük hocasın, halledersin diye’. Şenol Güneş’in gitmesini biz de hoca da istemedi. Teklif vardı, güzelce geri çevirdik. Ama inşallah Lucescu ve Milli Takım da güzel işler yapar.”

“Başka kulüplerin açıklamaları bizi ilgilendirmez”

Fenerbahçe’nin Fatih Terim’in tazminatı hakkında yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Fikret Orman, “Biz federasyon denetleme kurulu değiliz. Onların bir genel kurulu var. Bizim de genel kurul içerisinde söyleyeceğimiz varsa orada söyleriz. Zaten bunlar kamuoyunun önünde olan şeyler. Takdir kamuoyunundur. Başka kulüplerin yaptığı açıklamalar bizi ilgilendirmez” diyerek sözlerini noktaladı.



Kaan Kızıl - Uygar Aydın

