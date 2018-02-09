Fikret Orman: 'Maçlarımızı dengelemeleri lazım'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezindeki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılırken, önlerindeki zorlu fikstürü değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Bayern Münih maçlarıyla birlikte yoğun bir takvime gireceklerini anlatan Orman, “Bayern Münih maçlarının ardından kupada ve ligde Fenerbahçe ile oynayacağız. Ardından Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmaları geliyor. 18 Mart’a kadar inanılmaz, yoğun bir tempo var. Beşiktaş’ın güçlü bir kadrosu var ancak bu maçları dengelemeleri lazım” dedi.

Beşiktaş’ın Türkiye’nin Avrupa’daki yüzü olduğunu belirten Başkan Orman, “Türkiye’yi temsil ediyoruz. Ancak Beşiktaş'a da yardım edilmesi lazım, tolarens gösterilmesi gerekiyor” diye konuşurken, Türkiye'deki maçların ertelenmesi konusunda sorulan soruya ise, “Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirmedik. Ancak erteleme konusunda gerek duyarsak görüşme yaparız” cevabını verdi.

Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Fikret Orman, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’la birlikte Kartal Yuvası mağazasının açılış kurdelesini kesti. Çok sayıda futbolsever, mağazanın önünde Orman'ı görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İzdihamın yaşandığı açılışta taraftara imza dağıtıp teşekkür eden Fikret Orman, “İzmir’de 5. mağazamızı açtık. Ben başkan olduğumda burada tek mağaza vardı” ifadelerini kullandı.

Ali Gözeten - Yaşar Ozan Mayasız

