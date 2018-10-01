Fikret Orman: 'Ne olursa olsun Beşiktaş'a hizmet edeceğiz'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin ekim sayısına açıklamalarda bulundu. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a değinen Orman, "Kulübümüzün Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı'nı ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. Genel kurulumuzda tüzüğümüzün ivedi olarak yenilenmesi gereken dört maddesini değiştirdik. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'unda oylarını kullanarak Beşiktaş'a sahip çıkan üyelerimize teşekkür ediyorum. Kulübümüz ve ülkemiz açısından zor bir süreç bizi bekliyor. Koşullar ne olursa olsun Beşiktaş'a hizmet edeceğimize ve kulübümüzü en iyi yerlere getirme konusunda attığımız adımlardan asla vazgeçmeyeceğimize inanmanızı istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Japon medya kuruluşu Mainichi-Sponichi ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasına da değinen Başkan Fikret Orman, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Japonya'nın köklü medya kuruluşu Mainichi-Sponichi grubu ile yaptığımız global medya iş ortaklığı da bunun en önemli göstergelerindendir. Mainichi-Sponichi grubunun Japonya'daki medya gücünün de desteği ile çeşitli projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Buradaki temel amacımız, Mainichi Gazetesi ve Japon kültürünü taraftarımıza ve Türkiye'ye tanıtırken, Beşiktaş'ı da önce Japonya'da, sonra da uluslararası anlamda daha fazla bilinirliğe sahip bir marka haline getirmek.

Beşiktaş Mogaz Takımımız, on beşinci Süper Kupa'yı müzemize getirirken, kadın voleybol takımımız da Balkan Kupası'nın sahibi oldu. Kulübümüzün yatırımlarını güçlendirdiği en genç branşlarımızdan eSpor League of Legends Takımımız ise yükselme liginde sezonu şampiyon tamamladı ve gelecek sezondan itibaren Vodafone Freezone League of Legends Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bizleri gururlandıran takımlarımızı tebrik eder, Beşiktaş armasını taşıyan tüm sporcularımıza yeni sezonlarında başarılar dilerim.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin 95'inci yıldönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının aydınlattığı yolda azim ile ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir. Bu vesile ile tüm Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."