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Fikret Orman: 'Önümüzdeki sezonun sloganı Vefa olsun'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçmiş sezonların Feda, Gururlan ve Efendi Beşiktaş olarak adlandırdıklarını hatırlatarak, “İlk sene Feda ile başladık. Sonra Gururlan ile devam ettik. Geçen sezon Efendi Beşiktaş yaptık. Önümüzdeki sezonun sloganı Vefa olsun diyoruz” dedi.

Fikret Orman: Önümüzdeki sezonun sloganı Vefa olsun

06 Temmuz 2017 22:13

Beşiktaş’ın şampiyonluk balosu Four Seasons Bosphorus’ta gerçekleşti. Gecede konuşan siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman gelecek sezonun Vefa olarak anılacağını aktardı. Sözlerine Beşiktaş taraftarına teşekkür ederek başlayan Başkan Orman, "Uzun bir sezon oldu. Çok sevindiğimiz çok üzüldüğümüz günler yaşadık. Şansla gelen şey şanssızlıkla gider. Arkasında doğru bir strateji korumak çok çalışkan bir teknik heyetin olduğu çok karakterli futbolcuların olduğu kulüp istikrarı yakalayabilir. Unutulmaması gereken bir şey var ki Beşiktaş taraftarları. Biz hep beraber geldiğimizden bu yana kol kola girerek bir başarı öyküsü yazmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Elde edilen başarıda birçok kişinin payının olduğunu vurgulayan Başkan Orman, siyah-beyazlı ekibin tüm sponsorlarına teşekkür ederek, gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

"Gelecek sezonun sloganı Vefa olsun”

Fikret Orman, başarıların tekrar yaşanmasını temenni ederek, “Zor bir sezon oldu. İnşallah Allah daha güzel günler görmeyi nasip etsin. Allah tekrarını nasip etsin. Bana ‘Efendi Beşiktaş ne demek’ diye soruyorlar. Etrafınıza bakarsanız Efendi Beşiktaş’ı göreceksiniz. Efendi Beşiktaş, Beşiktaş demektir. İlk sene Feda ile başladık. Sonra Gururlan ile devam ettik. Geçen sezon Efendi Beşiktaş yaptık. Önümüzdeki sezonun sloganı Vefa olsun diyoruz. Vefa Müdürümüze Allah rahmet eylesin. Elim bir olay yaşadık. Önümüzdeki sezonu ona adadık. İnşallah Vefa ile onun isminin de geçeceği bir sezon olur. Allah orada ölen arkadaşlarımıza da gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, sözlerini yönetim kurulu ve ailelere teşekkür ederek noktaladı. 

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 

Etiketler: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman


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