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Fikret Orman: 'Perşembe günü Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Perşembe günü Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık. Divan Kurulu'ndaki akil üyelerimiz ile istişare toplantısı yapacağız. Camiamız daha çok kenetlenmeli" dedi.

Fikret Orman: Perşembe günü Divan Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık

22 Nisan 2018 21:33

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV’de yayınlanan Gündem Özel programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Orman, şu ifadeleri kullandı:

“Son 5 hafta, keyifli bir lig oluyor. Puan farkları çok az. Bunun kötü taraflarını değil, iyi taraflarını ön plana çıkarmalıyız. Biz hep mutluluktan besleniyoruz. Perşembe günü tatsız bir maç oldu. Olaylar orada kaldı. Olayları dillendirmek ve Beşiktaş’ı farklı yerlere çekmemek lazım. Biz çıtayı yukarı taşımaya çalışıyoruz. Biz ‘Efendi Beşiktaşız. Hiçbir provokasyona gelmeden takımımızı desteklemeliyiz. Beşiktaş’ı iyi temsil etmeliyiz. Tahriklere kapılmasın taraftarlarımız. Biz bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz. Hocamıza ve talebelerine güveniyorum. Malatyaspor ile güzel bir maç olmasını diliyorum. Yönetimler gelir geçer. İnsanları birbirine düşünmek doğru değil. Cumhurbaşkanımız da Beşiktaş mağdur oldu dedi. Perşembe günü Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık. Divan Kurulu'ndaki akil üyelerimiz ile istişare toplantısı yapacağız. Camiamız daha çok kenetlenmeli. Beşiktaş’ın haklarını savunan bir yönetim kurulu var. Kötü bizim örneğimiz olamaz. Biz iyiden besleniyoruz. Önemli olan Beşiktaş’a yakışır şekilde davranmak. Biz iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Azerbaycan’da Karabağ ile maç yapmayı planlıyoruz ve Kartal Yuvası açmak istiyoruz. Beşiktaş büyüyor. Bu büyümeyi kesmek isteyenler olacaktır. Bizimle sahada rekabet edilmeli. Beşiktaş için mücadele edeceğiz.”  

 

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