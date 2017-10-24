Fikret Orman: 'Şampiyonluğun en güçlü adayı bu sezon da biziz'

Orman, Çatalca'da yenilenme çalışmaları tamamlanan ve şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in adını taşıyan okulun açılış törenine katıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Orman, “Ülke için, huzurumuz için, çoluğumuzun çocuğumuzun rahat yaşayabilmesi için on binlerce şehit oldu. Bugün huzurlu yaşıyorsak onların sayesinde. Ülkemizin üzerinden kara bulutlar geçirmeye çalışıyorlar, aynı Beşiktaş gibi ama kimse bunda başarılı olamayacak" diye konuştu.

“Ligin daha 9. haftasını oynuyoruz”

Fikret Orman, ligde zirvenin 8 puan gerisinde olmalarının önemli olmadığını belirterek, “Ligin daha 9. haftasını oynuyoruz, ilk yarının bitmesine 8 hafta var. İçerde oynayacağımız bir derbi var. Zor maçlarımızın çoğunu oynadık. Medipol Başakşehir maçında gayet istekli, arzulu bir Beşiktaş vardı. Gençlerbirliği maçından mutsuz ayrılmıştım ama dün aynı fikirde değildim. Karşımızdaki rakip de Beşiktaş'ın oyun düzenini bozmak üzerine oynadı. Onlar da kazanmak istiyordu. Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum. İnanılmaz coşkulu şekilde takımın arkasındaydılar. Büyük baskı oluşturdular. Müthiş destek oldular” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş şampiyon olacaktır”

Siyah-beyazlı taraftarların endişelenmemesini isteyen Orman, “Maç bu, Beşiktaş kazanacaktır, kaybedecektir ama Beşiktaş bu sene şampiyon olacaktır. Kimsenin endişesi olmasın. Herkes de alıştı. Avrupa'da da böyle başarılar gelince ligde de farklı skorlar beklentisi oluyor. Uzun maraton, çok maç var. Ligin en önemli oyuncusu biziz, son 2 sezonun şampiyonuyuz, sezon sonunda yine şampiyon olacağımıza inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Oyundan mutlu oldum”

Dün akşam 1-1 beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir maçına da değinen Orman, “Futbolda dün yok, yarın var. Oyuncular da bunun bilincinde olmalı. Bugün düştüğünde taraftarlarımızın ister istemez tepkileri oluyor. Yarına bakacağız ve Alanya maçına hazırlanıyoruz. Benim en ufak kuşkum yok, oynanan oyun ve oyuncuların arzularından mutlu oldum” dedi.

"Bizde kuvvetler ayrılığı vardır"

Orman, Tamer Tuna’nın ayrılmasının ardından Teknik Direktör Şenol Güneş’in yalnız kalıp kalmadığının sorulması üzerine, “Tamer Hoca’nın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Şenol hoca 50 senedir futbolun içinde, kaptanlık yaptı, milli takım teknik direktörlüğünde bulundu. 3 senedir de Beşiktaş'ı çalıştırıyor. Çok çalışkan, inanılmaz işine konsantre bir adam. Onun tecrübesindeki bir adama iş öğretme, tavsiyede bulunma durumunda değiliz. Yönetim kurulu ve başkan teknik konuları konuşmaz ve onlara müdahale etmez. Onun çizgisi bellidir, bizim de çizgimiz bellidir. Oraları da hocalarımız ve oyuncularımız geçemezler. Bizde kuvvetler ayrılığı vardır” cevabını verdi.

Şenol Güneş’e bir yardımcı alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Orman, “O kendi karar vereceği bir şey. O tecrübedeki insan da kamuoyunun laflarıyla değil kendi hür iradesiyle karar vererek yoluna devam edecektir” dedi.