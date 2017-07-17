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Fikret Orman, Şanghay Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına Çin'de devam edecek olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Şanghay Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti.

Fikret Orman, Şanghay Futbol Federasyonunu ziyaret etti

17 Temmuz 2017 12:27

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki Bostan ve kulüp çalışanları, Şanghay Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Şanghay Futbol Federasyonu Direktörü Junwei Zhu'nun ev sahipliği yaptığı ziyarette iki ülke arasında futbol alanında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.

Fikret Orman, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Çin'de gördükleri ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Çin ile Türkiye arasında sporun önemli bir köprü olacağını ifade eden Orman, "Türkiye'den ilk defa bir kulüp Çin'e geliyor. Çin'e Beşiktaş'ın gelişi büyük yankı uyandırdı. Bu yıl sadece bir maç yapacağız. Önümüzdeki dönemde daha uzun soluklu planlarımız olacak. Dünya takımı olma yolunda attığımız bu ilk adım Çinli yetkililerle yaptığımız ziyarette karşılıklı fikir alışverişiyle daha da somutlaştı" dedi.

Görüşmenin ardından Fikret Orman, Zhu'ya Beşiktaş forması ve siyah beyaz nazarlık hediye ederken, Zhu da Orman'a Futbol Federasyonu'nun şiltini ve bayrağını verdi. 

Etiketler: Fikret Orman, Şanghay Futbol Federasyonu


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