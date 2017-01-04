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Fikret Orman ve Haluk Levent beraber şarkı söyledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da sanatçı Haluk Levent'in şarkılarıyla keyifli bir gece geçirdi.

Fikret Orman ve Haluk Levent beraber şarkı söyledi

04 Ocak 2017 23:11
Fikret Orman ve Haluk Levent beraber şarkı söyledi - Tıkla İzle

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Beşiktaş'ı ziyarete gelen Başkan Fikret Orman, siyah-beyazlı takımı takip eden basın mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Antalya'da bir restaurantta düzenlenen yemeğin sürpriz konuğu ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve sanatçı Haluk Levent oldu.

Önce sanatçı Haluk Levent, Orman'ın yanına gelerek doğuştan hasta bir Beşiktaşlı olduğunu söyledi ve başkan ile selfie çekti. Basın mensuplarının isteğini kırmayan Haluk Levent bir sürpriz yaparak gitarını da getirdi ve başkanla beraber "Akdeniz akşamları" ve "Ben bu gece ölmezsem" şarkılarını söyledi.
Aynı restaurantta dostları ile yemek yiyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Fikret Orman ve basın mensuplarına kısa bir ziyarette bulundu. Beşiktaş'a başarılar dileyen Türel, Fikret Orman'ı bir kez daha 7 Ocak'ta yapacakları Antalyaspor'un yeni tesislerinin açılışına davet etti. 

Doğan Gündoğdu
 

Etiketler: Fikret Orman, haluk levent


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