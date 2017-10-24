Fikret Orman, yenilenen Şehit Gökhan Peker İlk ve Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı

Şırnak Şenoba’daki helikopter kazasında şehit olan Albay Gökhan Peker’in adının verildiği ilk ve ortaokul yenilenerek yeniden eğitim ve öğretime açıldı. Çatalca Nakkaş Köyü'nde bulunan Şehit Gökhan Peker İlk ve Ortaokulu, BJK-Kabataş Vakfı ile Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla yenilendi. Kendisi de Kabataş Lisesi mezunu olan Şehit Gökhan Peker’in anısını yaşatmak için isminin verildiği okulun yenilenmiş halinin açılış töreni Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı ve BJK-Kabataş Vakfı Başkanı Fikret Orman’ın katılımıyla gerçekleşti.

Törene Orman’ın yanı sıra Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Şehit Gökhan Peker’in eşi Nilay Peker ile çocukları Kaan ve Kerem Peker, şehidin sınıf arkadaşı ve aynı zamanda kuzeni olan Gökmen Peker, matematik öğretmeni Canan Policay, komutanlar ve çok sayıda veli katıldı. BJK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman şehit çocukları Kaan ve Kerem ile yakından ilgilendi.

Törende konuşan Fikret Orman emeği geçen herkese teşekkür etti. Orman, “Bugün Kabataş lisesi mezunu Şehit Gökhan Peker'in adını yaşatmak için yapılan ve sevenlerinin desteği ile yenilenen ilk ve ortaokulunun açılışında bulunduğumdan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şehidimizin değerli eşi Nilay Peker de bir öğretmen, bir eğitimci olarak kendisinin ve oğullarının babalarının adının bir okulda yaşamasından gurur duyduğuna inanıyorum. Tüm öğrencilerimize yenilenmiş sınıflarında başarılı bir eğitim yılı diliyorum” diye konuştu.

Şehit Albay Gökhan Peker’in öğretmen eşi Nilay Peker ise “Siz sadece okulumuzun şartlarını iyileştirmediniz. Aynı zamanda göstermiş olduğunuz hassasiyetle, vefa duygusuyla da çocuklarımıza örnek oldunuz. Eşim her zaman Kabataş mezunu oluşuyla gurur duyardı sizleri tanıyınca gurur duymakla ne kadar haklı olduğunu daha iyi anladım. Öğretmenleri de bugün aramızda. Vatanını canını feda edecek kadar çok seven bu kahramanları sizler yetiştirdiniz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Fikret Orman ve beraberindekiler yenilen sınıfları gezdi, öğrencilere Beşiktaş atkısı ve forması hediye etti.



Alper Korkmaz

