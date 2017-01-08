Antalya Belek’te bugün oynanan Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından ev sahibi ekibin Başkanı Ali Şafak Öztürk açıklamalarda bulundu.

"EN CİDDİ TEKLİF BAŞAKŞEHİR’DEN"

Öztürk, "Eto’o ile ciddi şekilde ilgilenen 3 kulüp vardı. Biz burada hiçbir kulübü hedef almadık. Eto’o için Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş’tan teklif geldi. En ciddi teklif Başakşehir’den geldi" diye konuştu.

"BİZİM ADAMLIĞIMIZI..."

Eto’o’nun takımda kalacağını tesislerin açılışında yaptığı konuşmada belirtme sebebinin sorulması üzerine Öztürk, "Bizim bir art niyetimiz yok. Fenerbahçeli’dir, şudur, budur... Bazı açıklamalar Beşiktaş başkanı tarafından yapılmış. Bizim adamlığımızı kamuoyu en iyi şekilde değerlendirecektir" açıklamalarında bulundu.

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ YOK ONLARI..."

"Beşiktaş’a başarılar diliyorum" diyen Ali Şafak Öztürk, "O açılışa tüm spor başkanları davet edilmişti. Sadece onların olması ve televizyonun onları ’zoom etmesi’ yani bizim işimiz gücümüz yok onları ’zoom edin’ mi diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI DA HERHALDE BASKI ALTINDA KALDI"

Eto’o transferiyle alakalı son noktayı koyan Öztürk, "Biz 3 kulübe de satmayı düşünmüyoruz dedik. Bir haftadır; ’Eto’o bitti, netleşecek’ şöyle böyle haberler çıkarıldı. Beşiktaş başkanı da herhalde baskı altında kaldı" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort