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Fikret Orman'dan 115. yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün kuruluşunun 115. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fikret Ormandan 115. yıl mesajı

19 Mart 2018 12:46

Fikret Orman'ın siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yayımladığı 115. yıl mesajı şu şekilde:  "Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 19 Mart. Bugün, kulübümüzün 115. kuruluş yılını kutluyoruz. Beşiktaş'ı 115 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. 115 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaş'ımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır. Beşiktaş'ta bir aile ortamına sahibiz. Yöneticisinden kulüp çalışanlarına, teknik ekiplerimizden sporcularımıza kadar güzel bir ahenk içindeyiz. Beşiktaş'ın şanlı tarihine, yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün başkanı olarak kulübümüzün 115. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaş'ımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum."  

Etiketler: Fikret Orman

 

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