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Fikret Orman’dan Beşiktaş Sompo Japan’a destek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında oynanan Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor mücadelesine gelerek, mücadeleyi tribünden takip etti.

Fikret Ormandan Beşiktaş Sompo Japana destek

27 Ocak 2018 19:13

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı basketbolcuları yalnız bırakmadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Akatlar Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor maçını yerinden takip etti. Başkan Orman’ın yanı sıra Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ve ailesi ile siyah-beyazlı ekibin yeni transferi 22 yaşındaki futbolcu Cyle Larin de müsabakayı tribünden takip etti.

Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor maçını seyretmek için Akatlar Spor Salonu’na gelen Atiba ve oğlu Noah Hautchinson’a siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdiler.

Bora Akyol - Uygar Aydın
 

 

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