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Fikret Orman'dan Beşiktaşlı iş adamlarına ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneğini ziyaret ederek, "Barcelona’nın tarihi 100 yıldır, gezilecek yeri de pek yoktur; ancak buraya 28 milyon turist geliyor. Barcelona’yı Barcelona yapan futbol kulübüdür. Pepe de Türkiye’de oynuyor. Turistler, ‘Pepe gibi bir dünya starı kendini güvende hissederek Türkiye’de oynuyor. Ben de bu ülkeye gideyim’ şeklinde düşünüyor” dedi.

Fikret Ormandan Beşiktaşlı iş adamlarına ziyaret

06 Kasım 2017 13:29

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Göztepe-Beşiktaş maçı için İzmir'e geldi. Burada bazı programlara katılan Orman, Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneğini ziyaret etti. Başkan Mahir Kaplan, Kurucu Başkan A. Kadir Alkışel ve dernek yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da yer aldı. Aynı zamanda doğum günü olan Orman, burada doğum günü pastasıyla karşılaştı. Fikret Orman, kendisi için hazırlanan sürpriz pastayı keserken, yeni yaşını kutlayan Beşiktaş Başkanına Fatma Elvin Öztürk’ün özel olarak hazırladığı Beşiktaş armalı resim hediye edildi.

"Sporun turizme etkisi var"

Ziyaretinde sporun turizme büyük etkisi olduğunu belirten Orman, “Barcelona’nın tarihi 100 yıldır, gezilecek yeri de pek yoktur; ancak buraya 28 milyon turist geliyor. Barcelona’yı Barcelona yapan futbol kulübüdür. Pepe de Türkiye’de oynuyor. Turistler, ‘Pepe gibi bir dünya starı kendini güvende hissederek Türkiye’de oynuyor. Ben de bu ülkeye gideyim’ şeklinde düşünüyor” dedi. Orman, Göztepe Kulübü’nün başarılı olmasını çok istediğini sözlerine ekledi. Orman, yakın zamanda annesini kaybeden Mahir Kaplan’a da taziyelerini iletti.
Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği Başkanı Mahir Kaplan ise İzmir’de Beşiktaş seyirci sayısının arttığını, kulübün her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. 

Etiketler: beşiktaş, Fikret Orman, iş adamları ziyaret

 

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