Arnavutköy ilçesinde bir dizi ziyaret ve açılışa katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği’nin yemeğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için erken olduğunu söyleyen Orman, “Ligin çok başındayız. Taraftarımızın coşkusu şampiyonlukla alakalı değil, genel olarak Beşiktaş camiasının birbirine kenetlenmişliği var, yönetimle Beşiktaş'ın takımlarıyla kenetlenmişliği var. Şampiyonlukla ilgili konuşmak için şu anda erken” diye konuştu.

“Şampiyonluğun en güçlü adayıyız”

Geçen sezon başladığında aldıkları Trabzonspor mağlubiyetini hatırlatan Orman, “Şu anki puan durumuna bakınca geçen seneden daha fazla puan toplamış durumdayız. Ligin çok başı. Beşiktaş'ın bu sene çok güçlü bir kadrosu var. Biraz da fazla transfer yaptık. Kendi transferimizden sapmış durumdayız. Ben beş transferden fazlasını doğru bulmuyorum ama bu sene Şampiyonlar Ligi de olduğu için daha fazla transfer yapmak durumunda kaldık. Milli ara bize iyi gelecektir. Şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst tura çıkmak için çok önemli bir noktadayız” şeklinde konuştu.

“İngiltere gibi gayet medeni seyretmek lazım”

Futbolun taraftarlarla güzel olduğuna dikkat çeken Orman, “Karşılıklı rekabet de hoş bir şey. UEFA ya da Şampiyonlar Ligi maçı oynamış olsak Galatasaray'la oraya nasıl taraftar gelebiliyorsa lig maçına da gelebilmeli. Zaten geldiler ve güzel oldu. En önemli konu bunun bir adım ileri gitmesi lazım. Kafesler içinde maç izletmekten çıkarmamız lazım. İngiltere'deki gibi gayet medeni şekilde seyretmek lazım. Bu da yapılabilir. Bunun formülü de belli. Biletleri kulüplere satacaklar, kulüpler kendi seçtikleri taraftarlarına satacaklar. Orada gelen cezalar kulüplere geliyor. O cezalardan sorumlu kulüp oluyorsa bu deplasman biletlerini kulüpler satın alacaklar ve kontrollü olarak dağıtacaklar. Kontrollü olarak Beşiktaş ile ilgilisi olan, mağazalardan alışveriş yapan maçlara gelen kişilere vermek lazım. Bunu diğer kulüpler de yaparlar. Bu bir tiyatro değil, spor müsabakası. İnsanlar hoplayacaklar, bağıracaklar, çağıracaklar, birbirlerini kızdıracaklar ama terörize olaylar olmayacak” açıklamasında bulundu.

“Aboubakar kendini kanıtlamış bir oyuncu”

Aboubakar’a yapılan eleştirilere de değinen Başkan Orman, “Gereksiz ve yersiz. Aboubakar kendini kanıtlamış bir oyuncu. Biz onu kiralamak için almadık. Sözleşmesini uzatmak üzere aldık. Beşiktaş’ta göstereceği performans teknik kadro ve bizim fikirlerimizle karar vereceğiz. Yeni bir ülke. Duygusal bir arkadaş. Bizim takımdaki çocuklar İngilizce, Almanca, Portekizce ve İspanyolca lisanlara hakim. Onlar iletişimi kurabiliyor ama Aboubakar Fransızca konuşuyor, o yüzden biraz daha yalnız kalıyor. Onun o tarafını destekleyeceğiz. Kalitesini ispatlamış genç bir oyuncu ve önemli işler yapacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gomez’le Beşiktaş taraftarının ayrı bir ilişkisi var”

Gomez konusuna da değinen Orman, “Beşiktaş’ın devre arasına 3 ay var. Bu arada lig var, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası maçları var. Bu kadroyla oynanacakken, bunu başka bir şekilde yapamayacağımız belliyken, bugünden 3 ay sonrasını konuşmaya gerek yok. Bu süre içinde Aboubakar gollerini atar, inanılmaz bir performans yakalar farklı olur. Futbolda 1 hafta ilerisini konuşamazsınız. Bunu konuşmanın yeri ve zamanı değil. Para verdiğimiz, verim beklediğimiz oyuncuları takıma kazandırma sırası, şu anda ona gayret ediyoruz. Gomez’le Beşiktaş taraftarının ayrı bir ilişkisi var. Beşiktaş’ın toprağı ayrıdır. Buradaki verimlilik başka yerde olmaz. Giden arar. Her giden aramıştır. Guti Real’in kaptanıydı, orayı değil burayı arıyor. Onların da takımlarında başarılı olmasını isteriz. Gomez'in önemli hizmetleri oldu. Sosa para kazandırarak gitti” diye konuştu.

“Taraftar kenetlenmiş durumda”

Şampiyonlar Ligi’ni de değerlendiren Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi’nin zor olduğuna dikkat çekerek, “Ucunda önemli para var. Oyuncular için de önemli bir vitrin. Buradan 1. de 2. de 3. de olabiliriz. Kimseye kolay lokma olmayacağımızı gösteriyoruz ilk günden beri. Takım oyunu oturmaya başlayınca daha da etkili olacağız. İyi yoldayız. Tecrübeli bir teknik heyetimiz var. Taraftar takımlarının arkasında kenetlenmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’ta paralel yapılanmaya müsaade etmem”

İptal olan divan kurulu seçimleri hakkında gelen soruya ise Orman, “Yönetimde istişare edeceğiz. Beşiktaş’ın genel kurulundan Beşiktaş’ı yönetme yetkisi alan tek kurum yönetim kuruludur. Divan kurulu istişare kuruludur. 3 ayda bir toplanır. Divanda akil olan insanlar, eskiden yöneticilik yapmış insanlar, yönetime tavsiyelerini söylerler. Beşiktaş’ta bir paralel yapılanmaya müsaade etmem. Burası bir parlamento, ana muhalefet değil. Burada Beşiktaş’ı yönetmek için mücadele ediyoruz hepimiz. Beşiktaş’ta iktidar olmak isteyen varsa genel kurula gider, biz adayız der, programını açıklar. Biz bu şekilde bakıyoruz. Seçim olacak ama ne zaman olacak bakacağız” dedi.

“Beşiktaş ileri gitmeye başlayınca hemen nifak tohumları başlar”

Vodafone Arena’nın eski İnönü Stadyumu’nun ambiyansını yakalayamadığı eleştirilerine de değinen Başkan Orman, “Beşiktaş ileri gitmeye başlayınca hemen nifak tohumları başlar. 3 maç yaptık geçen sene şampiyonluğa giderken. Bursa, Kayseri, Osmanlı maçları. O maçlarda taraftarın coşkusu vardı da bugün mü kaçtı? Böyle bir durum olabilir mi? Beşiktaş bir yerden bir yere gitmeye başlayınca bir şeyler başlıyor. Ya futbol takımı içinde başlıyor ya başkanla alakalı dedikodu başlıyor ya iç mihraklardan başlıyor. Borçları alt alta topla, borçları bilmem nereye çıkar başlıyor. Beşiktaş iyiye gidiyor. Beşiktaş yönetimiyle, Beşiktaş takımlarıyla, taraftarı arasında bir problem yok zaten. Bunlar da böyle değerlendiriliyor. Buna ne biz ne taraftarımız müsaade edecektir. Beşiktaş’ı karıştırma potansiyelleri, onlar eskidendi. Zaten aramızdaki ilişki müthiştir” açıklamalarında bulundu.

Kaan Ülker