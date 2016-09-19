Beşiktaş Kulübü, ulaşım için Temsa ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Vodafone Arena’da düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik katıldı.

“Sponsorluk gelirlerini 10 kat arttırdık”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, toplantıda yaptığı açıklamada, “Haftaya güzel başladık. İnşallah bu hafta da güzel bir hafta olur. Bildiğiniz gibi bu sene Temsa şirketi ile bizim futbol takımımızın sponsorlukları ile alakalı bir anlaşma yaptık, onlar bize araç desteği veriyorlar. Türkiye’nin gururu olan bir marka ile böyle bir anlaşma yaptığımız için çok mutluyum. Beşiktaş bu sene Şampiyonlar Ligi’nde biliyorsunuz, Temsa da gururla bizi Avrupa’da temsil ediyor. Bu iki marka bir araya geldiği için çok mutluyum. Hem İstanbul’da hem de deplasmanda Temsa otobüsleri ile seyahat edeceğiz. Beşiktaş’a geldiğimizden beri en önem verdiğimiz konu marka değeri. Son 4 yılda Beşiktaş’ın sponsorluk gelirlerini yaklaşık 10 katı arttırdık. Bütün ilişkilerimizde karşılıklı kazanma ilkesini benimsedik. Bu anlaşmada da hem Beşiktaş’a hem de Temsa’ya büyük fayda getirecektir. Tüm Temsa şirketine çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“İnşallah şans bizden yana olur”

Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Orman, “Önemli bir maç Galatasaray derbisi. Her derbinin kendine özgü bir hikayesi olur. Bizim açımızdan önemi; Vodafone Arena’daki ilk derbi olması. Ama daha çok oynanacak maç var. İnşallah sahada oyuncuların karar vereceği, taşkınlığın olmadığı, hoşça izlenen, herkesin hayatlarında bir anı olarak kalacak bir maç diliyorum. Galatasaray da kazanmak için gelecektir. Beşiktaş da Galatasaray’ı yenmek isteyecektir. İnşallah şans bizden yana olur” açıklamasında bulundu.

“Karaborsayı engellemek istiyoruz”

Derbi maçtaki yüksek bilet fiyatları hakkında da açıklamada bulunan Fikret Orman, “Taraftar haklı, bilet pahalı. Ülkemizde gelir seviyesine baktığımız zaman pahalı bulmalarını haklı görüyorum fakat şöyle bir taraf var; Beşiktaş’da 32 bin kombine sahibi var. Ortalama fiyatlar 40 liraya geliyor, kombine alanlara. Fakat elimizde kısıtlı miktarda bilet kaldığı için, kanun müsaade etmiyor, bilet çıkınca hemen karaborsaya çıkıyor. Bizim işimiz ise en yüksek geliri getirmek. Karaborsa yerine Beşiktaş kazansın diyoruz. Şampiyonlar Ligi’ndeki maç biletimiz daha da az. Çünkü UEFA’nın sponsorlarına biletler veriyoruz. Galatasaray maçında taraftarın gelmesini istiyoruz. Yarın güvenlik toplantısı var orada belli olacak. Ama Şampiyonlar Ligi’nde Kiev’in taraftarına bunu vermek zorundayız. Kendi aramızda da konuştuk, biraz daha bir şeyler yapmak istiyoruz. Amacımız kulübümüzün çok izlenilirliğini sağlamak. Ama geliri de elde etmeye çalışıyoruz. Karaborsayı engellemek için bakıyoruz. Taraftar da kendi açısından bakıyor. Ayrıca isyan edenlerin çoğunun Passolig’i bile yok. Böyle bir kısım da var. Kamuoyunun bunu da bilinmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Dursun Başkan ile ilk derbiyi beraber seyretmekten de hoşnut oluruz”

Galatasaray derbisi için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özek ile konuşmadığını dile getiren Başkan Orman, “Böyle bir şeye gerek yok ki. Oraya davet üzerine gitmeyiz. Takımlarımızın başkanı olarak gidiyoruz. Öyle davetiye falan veya ben gidince bir davetiyeye ihtiyacımız yok. Gelirlerse de keyif alırız. İlk derbiyi beraber seyretmekten de hoşnut oluruz" dedi.

“Biz farklılıkların takımıyız”

Orman ayrıca, Beşiktaş için çalıştıklarını vurgulayarak, “İyi bir ekibimiz var. Hem iletişim hem de pazarlama tarafından mücadele ediyoruz. İşimizi iyi yaptığımız gözüküyorsa ne güzel. Biz farklılıkların takımıyız” dedi.

“Güle oynaya şampiyonluk diye bir şey yok”

100. yıl sonrası Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonu hatırlatan Fikret Orman, "100. yıldaki şampiyonluktan sonra bizi devre arasında şampiyon yaptılar falan... Bu bir maraton. Fener kötü başlasa da onlar da hareketlenecek. Başakşehir iyi gidiyor, Galatasaray iyi gidiyor, Bursa, Osmanlı, hepsi iyi gidiyor. Uzun bir maratonun içinde şanssızlıklar var, sakatlıklar var. Daha ligin çok başındayız. En büyük isteğimiz tabii ki şampiyon olmak. Son 2 yıldızlı formaları satmak istiyoruz bu sene. Biz elimizden geleni yapacağız. Oturmuş bir kadrosu ve çok iyi bir teknik ekibi olan bir camia olarak istiyoruz şampiyonluğu. Güle oynaya şampiyon olmak diye bir şey yok. Öyle bir şey olsa şu an olmak isteriz” şeklinde konuştu.

Çelik: “Beşiktaş’a çok yakışacak”

Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik ise toplantıda yaptığı açıklamada, “Bugün Beşiktaş’ın marka değeri ve büyüklüğü ortada. Böyle iki güzide şirketin birlikteliğine şahit oluyoruz. Bu sene Maraton otobüsümüzü Beşiktaş’ın kullanımına veriyoruz. Beşiktaş’a çok yakışacağını düşünüyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Hem Avrupa’da hem de ligde Beşiktaş’a başarılar diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, otobüsün yanına giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra ikili, basın mensuplarına otobüsün önünde poz verdi.

Kaan Ülker - Mehmet Selman Bektaş