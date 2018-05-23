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Fikret Orman'dan İran Milli Takımı'na ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp yapan İran Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Fikret Ormandan İran Milli Takımına ziyaret

23 Mayıs 2018 21:10

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Üye Hüseyin Mican, Nevzat Demir Tesisleri’nde 2018 FIFA Dünya Kupası için kamp yapan İran Milli Takımı'nı ziyaret etti. Orman ve Mican, aynı zamanda İran Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammad Reza Saket vee İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ile bir araya geldi.
Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Orman, Saket ve Queiroz’a isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması ile Kartal heykeli hediye etti ve 2018 FIFA Dünya Kupası’nda başarılar diledi.  

 

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