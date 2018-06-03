Fikret Orman'dan itiraf: 'Başarısız bir sezon geçirdik'

Beşiktaş Ege Bölge Dernekleri’nin organize ettiği iftar programına davet edilen ancak kendilerine yer ayrılmayan basın mensupları organizasyonu terk ederek tepkilerini gösterdi.

Beşiktaş Ege Bölge Dernekleri, İzmir’de bir otelde iftar yemeği düzenledi. Beşiktaş İftar Yemeği adıyla düzenlenen organizasyona, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Organizasyona davet edilmelerine rağmen kendilerine yer ayrılmadığını gören basın mensupları, sorunun çözülmesini umarak bir süre bekledi. İftara dakikalar kala, dernek yetkilileri tarafından kendilerine yer olmadığı söylenen basın mensupları, tepkilerini ortaya koyarak organizasyonu terk etti.

Siyah-beyazlı dernek üyeleriyle birlikte iftar yapan Fikret Orman’ın, burada yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin kongre sürecini izlerken aklına Beşiktaş'ta kendisinin başkan seçildiği kongre sürecinin geldiğini anlatarak, “Beşiktaş, bu 6 yılı geçen süreç içerisinde aslına geri döndü. Aslımız nezakettir, zerafettir ve iyi insan olmaktır. ‘İyi insan olan iyi Beşiktaşlıdır’ lafını hep kullanarak bunu daha çok büyütme gayreti içerisinde olduk” dediği ifade edildi.

Orman'ın Beşiktaş'ın farklılığı ve centilmenliğinin herkese gösterildiği sürece büyümenin daha da artacağına inandığını vurgulayarak şöyle konuştuğu öğrenildi:

“Bu sene bunu hep beraber yaşadık. Şu anda da birçok insan bana soruyor 'maça niye çıkmadık' diye. İşte, Beşiktaşlılık duruşu oydu, onun gereğini yaptık. Bu ramazanda birçok insanla bir araya gelmeye çalışıyorum, her yerde de şunu gördüm; Biz bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik ama Beşiktaş coşkusu böyle bir şeyi hissettirmedi. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama camia olmanın en önemli özelliği ilkelerinizin olması, duruşunuzun olması ve genetiğinize göre hareket etmenizdir. Allah'a ham dolsun ki bunun da görülmesinden büyük mutluluk duyuyorum.”

Ali Gözeten - Tolga Tahçı

