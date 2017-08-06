Fikret Orman'dan Lens'e 'hoş geldin' mesajı

Kartal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yıldız forvet Negredo'ya imza attıran siyah-beyazlıların renklerine bağladığı son isim ise geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens oldu. Hollandalı oyuncunun transferini gece geç saatlerde yayınladığı bir video ile duyuran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da Lens için 'hoş geldin' mesajı yayınladı. Orman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok istedi bizi, biz de onu. Hoş geldin ailemize Jeremain" ifadelerini kullandı.