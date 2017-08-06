Diğer
Kategoriler

Fikret Orman'dan Lens'e 'hoş geldin' mesajı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların yeni transferi Jeremain Lens için sosyal medya hesabından bir 'hoş geldin' mesajı yayımladı.

Fikret Ormandan Lense hoş geldin mesajı

06 Ağustos 2017 11:12

Kartal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yıldız forvet Negredo'ya imza attıran siyah-beyazlıların renklerine bağladığı son isim ise geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens oldu. Hollandalı oyuncunun transferini gece geç saatlerde yayınladığı bir video ile duyuran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da Lens için 'hoş geldin' mesajı yayınladı. Orman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok istedi bizi, biz de onu. Hoş geldin ailemize Jeremain" ifadelerini kullandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!