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Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transferin kolay olmadığını belirterek, "Kimse çok büyük beklenti içinde olmasın" dedi.

Fikret Ormandan transfer açıklaması

31 Aralık 2016 22:01

Kulüp televizyonuna konuşan Orman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfere değinen Orman, "Herkes transfer istiyor, şunu alalım, bunu alalım diyorlar. Olaya bir de benim yerimden bakmak lazım. Büyük zorluklar var. Stadımızın yanında çok kısa süre önce 45 kişi rahmetli oldu. Yüzlerce gazimiz var. Transfer kolay değil. Gerçeklerimize göre hareket etmemiz gerekiyor. Kimse çok büyük beklenti içinde olmasın" diye konuştu.

"Oyuncu satmadan alamıyoruz"
Alınacak oyunculardan önce mevcut futbolcuların paralarının ödenmesi gerektiğini vurgulayan Orman, "Transfer ettiğin oyuncunun parasını ödemez isen bu başarısızlıktır. UEFA ile anlaşmalarımız var. Oyuncu satmadan alamıyoruz. Bütçenin dışına çıkamıyoruz. Bütçemiz oranında transfer yapacağız. İyi oyuncular almaya çalışacağız ancak hayal de görmeyelim. İki transferi kesin yapacağız. Birini yaptık, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsünün de olma ihtimali var. Takımdan ayrılanlar da olacaktır. Oynatmadığımız oyunculardan rahatsızım. Oyuncu oynamadığı sürece köreliyor. Kiraya verebiliriz. Yılbaşından sonra üzerinde çalışacağımız konu bu" şeklinde konuştu.

Eto'o konusu
Adı Beşiktaş ile gündeme gelen Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o ile ilgili olarak ise Fikret Orman, "Eto'o çok önemli bir oyuncu. Sezon başında Antalyaspor ile tatsızlık yaşadık. Geldiler, konuştuk. Nasipse olur. Olmazsa olmaz. Önemli olan Beşiktaş'ın ilkeleridir" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe'nin ve bizim Avrupa'daki maçlarımızda yapılanlar ortada"
Diğer kulüplerin Beşiktaş'a yönelik söylemlerinin hatırlatılması üzerine ise Orman, "Bizim mücadele edeceğimiz yer MHK (Merkez Hakem Kurulu) değil, UEFA'daki yerler. Fenerbahçe'nin ve bizim Avrupa'daki maçlarımızda yapılanlar ortada. Birlik olup oralarda mücadele etmemiz lazım" dedi.

"2019 UEFA finali Vodafone Arena'da oynanabilir"
Vodafone Arena ile ilgili de konuşan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Napoli maçında UEFA yetkilileri geldi. 'Burada final oynatalım' dediler. 'Para verecek misiniz?' diye sordum. Müracaat ettik. 2019 UEFA finali için 'mümkün' dediler. Şampiyonlar Ligi için kapasiteden zor gözüküyor" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'a çok büyük misyon düşüyor"
Stat yapımı sırasında yaşanan sıkıntıları da anlatan Orman, "15 Temmuz'da ülke olarak bir şeyler yaşadık. Stadımıza helikopter indirdiler. Son olarak bombalı terör saldırısı oldu. Hayatını kaybedenlerin arasında tanıdıklarımız var, gencecik pırıl pırıl insanlar. Ülkemizin üzerinde oynanan bir senaryo var. Güvensiz bir ülke, moralsiz bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor ama sportif başarılar insanları mutlu eder. Beşiktaş'a çok büyük misyon düşüyor" dedi. 


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