Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Kulüp Yönetiminde Ekonomi ve Beşiktaş isimli söyleşiye katılmak üzere Isparta’ya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ilk olarak Vali Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti. Vali Günaydın, Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Orman, Vali Günaydın’a adının yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ederken Vali Günaydın, Orman’a gül seti hediye etti.

Ardından Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzon’da açılan yeni stada teknik direktörleri Şenol Güneş’in adının verilmesine ilişkin soruya “Cumhurbaşkanımız da söyledi. İyi şeyler yapan insanlarımızı öne çıkarmamız lazım. Şenol hocamız Trabzon şehri, spor ve Beşiktaş camiası için çok önemli bir şahsiyet. Trabzonspor’un tarihi başarılarının hepsinde Şenol Güneş’in imzası var. Ayrıca ülkemizin elde ettiği en önemli başarıyı Şenol hocamızla elde ettik. Biz de geçen sene Şenol hocamızın yönettiği takımımızla şampiyon olduk. Ülkemiz açısından, Trabzon ve Beşiktaş açısından da gurur verici bir tablo. Şenol hocamız çok iyi bir insandır. İyi kalplidir, namuslu adamdır. İyi bir spor adamıdır, iyi bir aile babasıdır. Öyle bir şahsiyetin isminin verilmesinden dostu olarak büyük gurur duyuyorum” dedi

TRANSFER MÜJDESİ

Deportivo’dan Ryan Babel’in transferine ilişkin soruya da Orman, “Daha imza falan yok. Beğendiğimiz ilgilendiğimiz bir oyuncu. Henüz neticelenmiş bir şey yok. 1 veya 2 oyuncu alacağız. Bu süreçte 3’de çıkabiliriz. Devre arası 3 transfer yapmayı planlıyoruz. Öncelikle devre arası gelsin, ondan sonra transfere karar vereceğiz. Transfer çalışmaları bizde 365 gün devam ediyor” yanıtını verdi.

Başkan Günaydın’a Orman tarafından adının yazılı olduğu forma hediye edilirken, Başkan Günaydın Orman’a BJK logosu ve Orman’ın portresinin olduğu halı hediye etti.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Orman, daha sonra Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Durmuş Öcal’ın Doğancı Mahallesi’ndeki evini ziyaret etti. Şehidin babası Şerafettin Öcal’a taziyede bulunan Orman, burada yaptığı konuşmada ateşin düştüğü yeri yakmasına rağmen kendilerinin de yüreğinin yandığını, şehit olan polislerinin kendilerini çocuğu olduğunu kaydetti. Çok üzüntülü olduğunu ifade eden Orman, "Başımız sağolasın, Allah hepsine rahmet eylesin" dedi.

Baba Şerafettin Öcal de vatan olursa kendilerinin de olacağını, vatanı korumak için bunun için bedeller ödenmesi gerektiğini anlattı.

(Ferhat Kaya / İHA)