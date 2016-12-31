Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret orman, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada başta siyah-beyazlı camia olmak üzere tüm ülkenin yeni yılını kutladı. Fikret Orman, 2016’nın Beşiktaş’a gönül verenler için önemli bir yıl olduğunu söyledi.

“2016 hasretimizi sona erdirdiğiniz bir yıldı”

Beşiktaşlılar için 2016’nın önemine değinen Fikret Orman, “2016, Vodafone Arena’nın açılış kurdelesini keserek, hasretimizi sona erdirdiğimiz bir yıldı. Çünkü 2016, mabedimizin yanı sıra kulübümüze yeni tesisler kazandırdığımız, var olanları da yenilediğimiz bir yıldı. Çünkü 2016, hepimizin siyah-beyaz tek bir yürek olduğu, içimizdeki Beşiktaş aşkını, coşkusunu sokaklara, meydanlara taşıdığımız bir yıldı. Çünkü 2016, Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutladığı bir yıldı. Çünkü 2016, Beşiktaş’ın güneşli günler görmeye başladığı bir yıldı” ifadelerini kullandı.

“Bugünlerde siyahız ama beyaz yarınlara birlikte çıkacağız Türkiyem”

Yaşanan terör saldırıları hakkında da konuşan Orman, sözlerine şöyle devam etti: “Elbette 2016’da milletçe kötü günler de yaşadık. Arka arkaya başımıza gelen felaketlerden birine hemen yanı başımızda şahitlik ettik. Evimiz Vodafone Arena’dan ayrılışları sırasında fedakar polislerimize yönelik alçakça bombalı terör saldırısı düzenlendi. Ülkemizin huzur ve refah ortamına kavuşması için her gün tüm gücüyle mücadele eden ve taraftarımızın ve sporcularımızın güvenliği için stadımızda görev yapan fedakar güvenlik güçlerine yönelik gerçekleşen bu elim terör saldırısının üzüntüsünü halen çok derinden yaşıyorum. Saldırıda şehit olan yirmi dokuz yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarımızdan Tunç Uncu ile Vodafone Arena’dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Kongre üyemiz Vefa Karakurdu’nun isimlerini Vodafone Arena’da bulunan Kartal Yuvası mağazalarına vererek, onları sonsuza kadar yaşatmak istedik. Kayserispor ile yaptığımız kupa karşılaşmasının tüm gelirlerini şehit ailelerine bağışladık. Beşiktaş JK camiası adına tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu süreçte farklı renklere aidiyet hissetmesine rağmen, teröre karşı Beşiktaş ve taraftarlarımızla yan yana duran, bizlere geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileten tüm dostlara teşekkür ediyorum. Üzüntülüyüz ama camia olarak dimdik ayaktayız. Beşiktaş olarak ne diyoruz hep: Bugünlerde siyahız ama beyaz yarınlara birlikte çıkacağız Türkiyem!”

"Her zaman ileriye bakacağız, her zaman en yüksekte olacağız"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Dilerim 2017, barış ve kardeşliği yaşadığımız, terörün son bulduğu, acıdan değil, mutluluktan ağladığımız günleri bize getiren, sevinç, gurur ve kutlamalarla dolu, şanlı tarihimize yeni zaferlerin eklendiği bir yıl olur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 1903 yılından beri hep geleceğe dönük ve büyük düşünenlerin kulübü olmuştur. Bunu da Kartal bakışlarını geleceğe çevirerek sağlamıştır. Yine öyle olacaktır. Her zaman ileriye bakacağız, her zaman en yüksekte olacağız, her zaman en hızlı koşacağız. Yeni yılın tüm camiamıza sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.