Fikret Orman’dan zehir zemberek açıklamalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na(PFDK) sevk edilmesiyle ilgili Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, ilk defa PFDK’ya sevk edildiğini söyledi. Orman, “Her şeyin bir ilki varmış hayırlısı olsun. Söylediklerimde PFDK’ya sevk edilecek bir durum yoktu. Tabii ki bir bildikleri var. Sevk etsinler biz de gerekli savunmayı yaparız” diye konuştu.

“Birisi eline numaratör almışta onları mı saymış”

Konyaspor maçından sonra Lens’in imza töreninde Beşiktaş'ın ceza alması halinde 'dünyayı ayağa kaldırırım' sözünün hatırlatılması üzerine Başkan Orman, “Hele bir onlar olsun da ondan sonra düşünürüz. Şu an bir şey söylemenin bir anlamı yok. Konyaspor maçıyla alakalı olayı çarpıtmanın bir manası yok. Konyaspor ile yapılan maçın görüntüsünün çirkin olduğunu, sahada olan görüntünün sporsever olarak hoş olmadığını söyledim. Hatta ileri gittim. Kupa Konyaspor’a yakıştı mı? Yakıştı ama sahada olanlar ve yapılanlar hiç yakışmadı. Oradaki Konyaspor taraftarına da yakışmadı dedim. Şimdi Beşiktaş’tan 50 kişi sahaya girmiş diyorlar. Kim saymış, kim nerede yapmış. Orada sahaya inen 2-5 bin kişi sayılmamış da, orada birisi eline numaratör almış da onları mı saymış. Beşiktaş’ın ceza alması bir başkasının ceza alması için bir sebep değil ama alacak kulüp içinde bizde yanında malzeme olmayalım. Ben Konyaspor ceza alsın demedim zaten. Bize Konyaspor’dan dolayı ceza verirlerse ortalığı ayağa kaldırırım dedim. Bu lafımın da arkasındayım” diye konuştu.

“Beşiktaş kenar süsü olacak bir kulüp değildir”

Konyaspor’un da suç duyurusunda bulunmasıyla alakalı Fikret Orman şunları söyledi:

“Konyaspor ile bizim bir duygusal ilişkimiz var. Bizim stadyumumuz yoktu orada maçlarımızı oynadık. Konyaspor Başkanı çok sevdiğim dostumdur. Onun için de hem camiayı hem de oradaki insanları kırmak istemiyorum. 50 tane laf söyledim ama şu anda yaptıkları siyaset doğru değil. Yani biz ceza alacağız Beşiktaş da alsın diye bir şeyler yapmanın manası yok. Ortadaki olan görüntüler her şey kamuoyunun önünde olan şeyler. Bende onu ifade ediyorum. Bizi kenar süsü yapmasınlar. Beşiktaş kenar süsü olacak bir kulüp değildir.”

“Beşiktaş Başkanı'nın adaylığını açıklayacağı tek yer Beşiktaş genel kuruldur”

Kulüpler Birliği Başkanlığı'na adaylığıyla ilgili Beşiktaş Kulüp Başkanı Orman, “Beşiktaş Kulübü Başkanı, Kulüpler Birliği'ne aday olmaz. Çıkıp adaylığını açıklamaz. Burası zaten 18 tane takımın olduğu bir yer. Burada kulüpler var, kulüplerin çoğunluğunun bir fikri varsa gelirle benimle konuşurlar. Ben de böyle bir çoğunluk oluşursa düşünürüm dedim ama çıkıp da Beşiktaş Başkanı, bir adaylık açıklamaz. Beşiktaş Başkanı'nın adaylığını açıklayacağı tek yer Beşiktaş Genel Kurulu'dur. Onun için de öyle bir adaylığımı açıklamam durumu söz konusu bile olmaz. Dursun Özbek başkan açıklamış. Hayırlı olsun. Galiba Osmanlıspor Başkanı da açıklamış ona da hayırlısı olsun. Perşembe günü netleşir” dedi.

“Talisca konusunda FİFA’ya gittik”

Talisca’nın durumuyla da ilgili açıklamalarda bulunan Orman, “Talisca konusunda FİFA’ya gittik. Bu hafta içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum Talisca ile ilgili. Transferlerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık önümüzde 1 ay kadar süre var. Daha çok vakit var ona göre hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizim işimiz Beşiktaşlılar'ı mutlu etmek”

Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği geceyle ilgili de açıklamalarda bulunan Fikret Orman, “Antalya ahalisinde çok taraftarımız var. Sıcak ve güzel bir gün olacak inşallah. Ben hep söylüyorum bizim işimiz Beşiktaşlılar'ı mutlu etmek. Buradaki Beşiktaşlılar'la beraber onlarla mutlu bir gece geçireceğiz. İnşallah onları mutlu ederiz” ifadelerini kullandı.

“Antalyaspor da sevdiğimiz bir camia”

Antalyaspor yönetimiyle ile geçen sezon yaşanan sıkıntıyla ilgili soru üzerine Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi:

“Bizim kişilerle sıkıntımız olur ama camialarla olmaz. Antalyaspor da çok nezih bir kulüp. Onları temsil eden bugün Ahmetler, yarın Hüseyinler, bugün Beşiktaş’ı temsil edenler bizler, yarın Mehmetler olur. Yani kişiler gelir geçer. Biz kişilere göre özgü durumumuz olmaz. Camiaları da her zaman kucaklarız. Antalyaspor da sevdiğimiz bir camia. Bundan sonra da aynen devam edecek. Antalyaspor yönetimi de gelecektir. Maçını seyredecek onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Onların bize yaptığını biz onlara yapmayız.”

“Sahada futbolcular kararını verecek”

Antalyaspor ile ligde ilk maçta karşılaşacaklarını ve kırmızı-beyazlıların galibiyet için Vodafone Park’a geleceğini söyleyen Orman, “İlk maç sahamızda oynanacak. Çok iyi bir hocaları var. Onlar da gelecekler. Kazanmak için oynayacaklar. Biz de kazanmak için oynayacağız. Sahada futbolcular kararını verecek” dedi.

“Burada olduğuma göre bir görüşme yok”

İnter’de oynayan Şilili Gary Medel hakkındaki soruyu da cevaplayan Fikret Orman, “Çok iyi bir futbolcu. Şili Milli Takımı'nda oynuyor. Burada olduğuma göre bir görüşme yok” dedi.

Adem Akalan - Harun Erdoğdu

