Diğer
Kategoriler

Fikret Orman’ın doğum gününü çocuklar pankartlarla kutladı

İzmir Beşiktaşlılar Derneği’nin bağış kampanyası sonucunda Dr. Behçet Uz Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nün tadilatını üstlenerek yenilediği Dr. Behçet Uz Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nün açılışını Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yaptı. Hastanede tedavi gören çocuklar doğum günü olan Başkan Orman’ın doğum gününü pankartlarla kutladı.

Fikret Ormanın doğum gününü çocuklar pankartlarla kutladı

04 Kasım 2017 20:01

İzmir Beşiktaşlılar Derneği kuruluşunun 25. yıldönümünde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Dernek Başkanı Alp Oray ve yönetiminin başlattığı bağış kampanyası sonucunda Dr. Behçet Uz Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nün tadilatını üstlenerek, çok daha konforlu ve modern bir servise kavuşturuldu. Yenilenen Onkoloji Bölümü Servisinin açılışını Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gerçekleştirdi. Açılışa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Alp Oray, hastane çalışanları ve çocuklar katıldı. Başkan Fikret Orman ile çocuklar bol bol fotoğraf çektirip imza aldı.

Çocuklar Başkan Orman’ın doğum gününü kutladı

Çok mutlu olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ‘’Bugün benim doğum günüm. İzmir Beşiktaşlılar Derneği, böyle bir yere, böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için ve güzel bir yardımda bulundukları için bana en güzel doğum günü hediyesini vermişler. Teşekkür ediyorum. Göğsümüzü kabartılar. Beşiktaşlılık böyle bir şeydir zaten. Biz halkın kulübüyüz, halkın içinden geldik. Hep beraber insanlık için mücadele ediyoruz. Allah’ta bize güç kuvvet versin. İyi şeylere yapmaya vesile olalım’’ dedi.

Daha sonra açılış yapıldı, çocuklar hazırladıkları pankartlar ile Başkan Orman’ın doğum günün kutladı. Hastane yetkilileri daha sonra yenilenen Onkoloji bölümünü Başkan Fikret Orman ve İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’yi gezdirdiler. 

Atakan Şen
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç