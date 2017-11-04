Fikret Orman’ın doğum gününü çocuklar pankartlarla kutladı

İzmir Beşiktaşlılar Derneği kuruluşunun 25. yıldönümünde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Dernek Başkanı Alp Oray ve yönetiminin başlattığı bağış kampanyası sonucunda Dr. Behçet Uz Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nün tadilatını üstlenerek, çok daha konforlu ve modern bir servise kavuşturuldu. Yenilenen Onkoloji Bölümü Servisinin açılışını Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gerçekleştirdi. Açılışa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Alp Oray, hastane çalışanları ve çocuklar katıldı. Başkan Fikret Orman ile çocuklar bol bol fotoğraf çektirip imza aldı.

Çocuklar Başkan Orman’ın doğum gününü kutladı

Çok mutlu olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ‘’Bugün benim doğum günüm. İzmir Beşiktaşlılar Derneği, böyle bir yere, böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için ve güzel bir yardımda bulundukları için bana en güzel doğum günü hediyesini vermişler. Teşekkür ediyorum. Göğsümüzü kabartılar. Beşiktaşlılık böyle bir şeydir zaten. Biz halkın kulübüyüz, halkın içinden geldik. Hep beraber insanlık için mücadele ediyoruz. Allah’ta bize güç kuvvet versin. İyi şeylere yapmaya vesile olalım’’ dedi.

Daha sonra açılış yapıldı, çocuklar hazırladıkları pankartlar ile Başkan Orman’ın doğum günün kutladı. Hastane yetkilileri daha sonra yenilenen Onkoloji bölümünü Başkan Fikret Orman ve İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’yi gezdirdiler.

Atakan Şen

