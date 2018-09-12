Beşiktaş'ta 16 Eylül'de gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda tek aday olarak yarışa girecek olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Daha önce Fikret Orman'a karşı başkan adayı olarak seçime giren Serdal Adalı, Orman'ın listesinde yer alırken, Orman'ın daha önce, "Yönetimde olmasını arzu ediyorum" dediği Ahmet Kavalcı da listeye dahil oldu.

Fikret Orman'ın listesi şu şekilde:

"Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Hüseyin Mican."

YEDEK ÜYELER

Yedek üyeler ise şu şekilde:

"Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Melih Aydoğdu ve Candaş Tolga Işık."

GÖREVE VEDA EDECEK İSİMLER

Mevcut yönetimde olan ve 16 Eylül'deki olağanüstü seçimin ardından yönetim kurulunda görev almayacak olan yöneticiler ise şunlar: "Ahmet Nur Çebi, Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ."