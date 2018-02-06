Fikri Işık: 'Afrin, Afrinlilerindir'

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın ilde yapılan ve devam eden hizmetler hakkında bilgi vermesinin ardından açıklamalarda bulunan Fikri Işık, Hakkari’ye geliş nedeninin buradaki sorun ve sıkıntıları dinleyerek Başbakana iletmek olduğunu söyledi. Afrin operasyonu hakkında da bilgi veren Işık, “Önemli olan basirettir. Vatandaş da neyin ne olduğunu görmüş oldu. Özelikle 23 Temmuz 2015’ten sonra çözüm sürecini sabote eden terör örgütüne karşı vatandaşın tavrı çok net oldu. Bunu sizlerde bölgede çok net görüyorsunuz. Şu anda devletin terörle mücadelesinde vatandaşın desteği tamdır. Bu Hakkari’de, Şırnak’ta ve tüm Türkiye genelinde böyledir. Hakkarili vatandaşımız da gecenin yarısında kapısını çalan bir teröristin herhangi bir şekilde kendisini rahatsız etmesini istemiyor. Ama daha önce bunlar yaşandı. Dolayısıyla hem terörle mücadeleye halkımızın desteği tam hem de Afrin’deki harekatın hangi amaçla yapıldığını vatandaşımız iyi biliyor. Birileri özelikle bir algı operasyonu yaparak Afrin’deki harekatın ‘Kürt kardeşlerimize karşı yapıyor’ gibi propagandasına vatandaşımız inanmıyor. Vatandaşımız gördü ki bu operasyon Kürtlere karşı değil, Kürtlere en büyük zulmü yapan PYD ve YPG’ye karşıdır. Çünkü şu anda Kürtlere en büyük zulmü yapan PKK, PYD, YPG terör örgütüdür. Bölge halkını, Afrin halkını, Kürtleri, Türkmenleri, Arapları ve diğer unsurları bu zulümden kurtarmak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yaptığı bu Afrin operasyonu ile mümkün olacaktır inşallah. Vatandaşımız bunu gördüğü için operasyona destek veriyor. Tabi ki Türk Silahlı Kuvvetleri de sivil kaybının olmaması için elinden geleni yapıyor ve tüm gayreti gösteriyor. Bugüne kadar tek bir sivil kaybı çok şükür yaşanmadı. Bizim temel sloganımız, Afrin Afrinlilerindir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne bir işgal gibi bir düşüncesi vardır ne de Türkiye’nin orada uzun süre kalacağı düşüncesi vardır. Afrin terör unsurlarında temizlenince askerlerimiz kendi görev alanlarına geri döneceklerdir. Ama orada bir terör unsuruna asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır. Biz hem Irak’ta hem Suriye’nin parçalanmasına kesinlikle taraftar değiliz. Biz komşularımızın ülke bütünlüğüne ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bunun için mücadele ediyoruz. Ama bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bazı ülkelerinde göstermesi gerekir. Hiç kimsenin Irak ve Suriye üzerinde bölgeyi tekrar dizayn etmek, tekrar şekillendirmek, küçük ama bağımlı yapılar oluşturma hesabının başarıya ulaşacağını düşünmüyorum. Türkiye bu olup bitenlere kesinlikle müsaade etmeyecektir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından Işık’a kilim, bal ve plaket takdimi yapıldı. Valilikteki toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Işık’ın; belediye, esnaf ve parti ziyaretinin ardından ildeki kanaat önderleri ile bir araya geleceği ve yarın Hakkari’den ayrılacağı belirtildi.

Feyzullah Taş