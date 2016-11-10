Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, olumlu bir havada gerçekleşen ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi’nin de bulunduğu görüşmede Irak’taki gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı. Bakan Işık, Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğüne ve birliğine her zaman verdiği önemi vurgulayarak, Türkiye’nin Başika kampında eğittiği unsurların ve uluslararası koalisyona sağladığı katkıların, Irak’ın DEAŞ ve diğer terör örgütlerinden kurtarılması amacı taşıdığını anlattı. Bakan Işık, Irak’ta yeniden güvenlik ve istikrar sağlandığında, Başika’daki mevcudiyetimize de ihtiyaç kalmayacağını sözlerine ekledi.

PKK UYARISI

Ayrıca görüşmede, Türkiye ile Irak’ın her alanda tarihten gelen köklü bağları bulunduğuna işaret edilerek, iki ülke arasında yüz yüze görüşülüp çözülemeyecek hiçbir meselenin olmadığı hususunda mutabık kalındı.

Işık, Musul ve civarında DEAŞ’a karşı Irak güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda sağlanan ilerlemeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu operasyonlar sırasında bilhassa Musul ve Telafer’de, bu şehirlere tamamen yabancı olan unsurların müdahalesi halinde ortaya çıkabilecek ciddi risklere değindi. Görüşmede, terör örgütü PKK’nın veya bağlantılı unsurlarının aslında her iki ülkenin de aleyhine olan faaliyetlerine izin verilmemesinin önemi paylaşıldı.

Bakan Işık, bu vesileyle bilhassa Sincar’da bulunan terör örgütü PKK mevcudiyetine işaretle, buna müsaade edilmeyeceğini özellikle vurguladı.