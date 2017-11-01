Diğer
Kategoriler

Fikri Işık: 'Ortak tavır koymalıyız'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Atatürk'e uzatılan her dile aralarında Türk Tarih Kurumu'nun da olduğu kurumların cevabını beklemeden ortak bir dille hepimiz ortak tavır koymalıyız. Atatürk'ün mirasının korunması konusunda da daha fazla çalışma yapmalıyız'' dedi.

Fikri Işık: Ortak tavır koymalıyız

01 Kasım 2017 20:15

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ediyor. Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin sorularını cevapladılar. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ermeni cemaatine ilişkin olarak, "İlk defa Akdamar ayinleri yapıldı. 2010 yılından itibaren ayinler yapılıyordu. 2015 yılından beri ayinler yapılmıyor. Ermeni kültür mirasının korunmasına yönelik çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

TİKA projelerine yönelik olarak Çavuşoğlu, "TİKA bir teklifle gelen her grubun teklifine açık" şeklinde konuştu.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da, CHP'nin İşbankası paylarına ilişkin sorusu üzerine, "Atatürk'ün mirasından kurumlarından hesabına yatıyor. Benim bilmem mümkün değil bizim yapacağımız şey CHP itibar etmemizdir" şeklinde konuştu.

Işık, "Atatürk'e uzatılan her dile aralarında Türk Tarih Kurumu'nun da olduğu kurumların cevabını beklemeden ortak bir dille hepimiz ortak tavır koymalıyız. Atatürk'ün mirasının korunması konusunda da daha fazla çalışma yapmalıyız'' dedi. 

Ahmet Umur Öztürk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç