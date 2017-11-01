Fikri Işık: 'Ortak tavır koymalıyız'

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ediyor. Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin sorularını cevapladılar. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ermeni cemaatine ilişkin olarak, "İlk defa Akdamar ayinleri yapıldı. 2010 yılından itibaren ayinler yapılıyordu. 2015 yılından beri ayinler yapılmıyor. Ermeni kültür mirasının korunmasına yönelik çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

TİKA projelerine yönelik olarak Çavuşoğlu, "TİKA bir teklifle gelen her grubun teklifine açık" şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da, CHP'nin İşbankası paylarına ilişkin sorusu üzerine, "Atatürk'ün mirasından kurumlarından hesabına yatıyor. Benim bilmem mümkün değil bizim yapacağımız şey CHP itibar etmemizdir" şeklinde konuştu.

Işık, "Atatürk'e uzatılan her dile aralarında Türk Tarih Kurumu'nun da olduğu kurumların cevabını beklemeden ortak bir dille hepimiz ortak tavır koymalıyız. Atatürk'ün mirasının korunması konusunda da daha fazla çalışma yapmalıyız'' dedi.

Ahmet Umur Öztürk

