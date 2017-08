Fikri Işık, "Yağlı güreşi yaşatmak hepimizin görevidir"

Kocaeli Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 13’ncü Geleneksel 'Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri' gerçekleştirildi. Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda yapılan güreşlere 32 başpehlivan, 2017 Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılan 8 başpehlivan, 391 güreşçi katıldı. Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde yapılan Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’ne Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kartepe İlçe Başkan adayı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karbuz, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Sami Demirci, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan, Kartepe İlçe Milli Emniyet Müdür Vekili Metin Kutaniş, Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Yüksel ve davetliler katıldı.

"Güreş bizim için vazgeçemediğimiz asli unsurlarımızdan biridir"

Programın açılış konuşmasını yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Kartepemizin geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşlerinde sizleri görmekten çok mutluyuz. Geçen sene ülkemizin geleceğine, gelecek olan nesillerimize el koymak için mensubu ve köpeği bulunduğu üst akılın oyunuyla 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandı. 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimizi saygıyla anarak bu zamana kadar ülkemizin bekası için hayatlarını vermiş bütün şehitlerimizi ve gazilerimizden Allah razı olsun. Er meydanında güreşen tarihi pehlivanlarımızı saygıyla anıyorum. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlerin önüne ödev olarak koyduğu şanlı tarihimizi, geleneklerimizi Türk gibi güçlü Türk gibi çalışkan ödevini yerine getirmek üzere hizmetlerimizi çalışmalarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Güreş bizim için vazgeçemediğimiz asli unsurlarımızdan biridir. Bütün dünyada bilinen 'Türk gibi kuvvetli' sözü de bizlerin tarih boyunca yaptıklarımızın ve dünyaca meşhur pehlivanlarımızın eseridir" şeklinde konuştu.

Güreş sporunun günün şartlarına uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Üzülmez, "Dünya güreş tarihinde çok önemli bir yeri bulunan ve bilenen en iyi taktik ustası olarak gösterilen Kırkpınar Başpehlivanı Hergeleci İbrahim başta olmak üzere bu spora katkı sağlayan tüm pehlivanlarımıza Allah rahmet eylesin. Bugün gurur duyduğumuz sizler onların eserisiniz. Kartepemizin en büyük spor salonuna Hergeleci İbrahim adı verilmiştir. Tarihi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivalinde geleneklerimiz yaşatılmaktadır. Festivalimizin ikinci ayağında Sırbistan’da 100 kişilik heyet ile ülkemizi ve değerlerimizi dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin bilgisayar klavyesi ile telefon tuşu arasına sanal dünyaya mahkum olmaması için binlerce gencimize ücretsiz spor kurslarıyla Kartepemize hizmet ediyoruz" dedi.

"Yaklaşık 27 bin kadına kültür turları, on bine yakın kadına da spor merkezinde hizmet ediyoruz" diyen Belediye Başkanı Üzülmez, "Alo Evlat hizmetimizle yaşlılarımızın her an hizmetindeyiz. Hizmete aldığımız kadınlar kulübü bünyesinde Karmek kursları, Eğitici-öğretici kurslar, 15 adet kadın spor merkezi, 27 bin hemşehrimizin katıldığı kültür gezileri ile her daim kadınlarımızın yanında olduk. Gençlerimiz için 11 farklı branşta 900 sporcuya hizmet veren Belediye Spor Kulübü oluşturduk. Yaz ve kış spor okullarımızla 3 binden fazla çocuğumuza hizmet veriyoruz. 17 adet bilgi evimizle eğitim hayatlarında destek oluyoruz. Milletimizin olan değerlerini milletimiz ile paylaşıyoruz. Bu değerlerimiz her zaman vardı küçük zümrelere bu değerler peşkeş çekilmiyor, ülkemize ve Kartepemize verilmektedir. Bu yıl 32 başpehlivanımızın güreş tutacağı bu organizasyonumuzda 41 başaltı, 75 büyük ve küçük orta ile toplamda 391 güreşçi er meydanımıza çıkıyor. Kırkpınar'ın rövanşını bugün burada göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu sporu yaşatmak da hepimizin görevidir"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise "Kartepemizde Hergeleci İbrahim Yaşlı Güreşleri büyük bir katılımla yapılmaktadır. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada önemli olan er meydanına çıkmaktır. Yağlı güreş bizim ata sporumuzdur. Diğer sporlardan çok farklı bir ata sporudur. Bu sporda gelenek, edep, saygı, usta-çırak ilişkisi, zeka, güç, oyun, kıvraklık, sabır vardır. Sadece güç derseniz yetmez. Bunların hepsinin birleşimi bu sporumuzun başarısıdır. Yağlı güreşler zor bir spordur, kolay değildir. Ben bu sporu yapmadım ama yıllardır yağlı güreş yapan sporcularımızla birlikte olunca öğrendik. Bunun için de dünyada eşi benzeri yoktur. Bu sporu yaşatmak da hepimizin görevidir. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ata sporumuzun gelecek olan nesillerimize sevdirilmesi için bu organizasyonlar çok önemlidir. Ben belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kartepe adına teşekkür ediyorum, Kocaeli adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üzeyir Mete Güneş