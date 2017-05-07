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Fikri Işık'ın makam aracı, şehit oğlunun sünneti için süslendi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hakkari’de şehit olan Üsteğmen Serkan Çakal’ın oğlu Metehan’ın sünneti için makam aracını tahsis etti. Küçük Metehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan konvoy istemişti.

Fikri Işıkın makam aracı, şehit oğlunun sünneti için süslendi

07 Mayıs 2017 11:50
Fikri Işık'ın makam aracı, şehit oğlunun sünneti için süslendi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hakkari'de 9 yıl önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Çakal'ın 9 yaşındaki oğlu Metehan'ın sünnet cemiyeti için makam aracını tahsis etti. Sabah erken saatlerde süslenen otomobil, Kandıra ilçesindeki Metehan'ın evinin önüne gitti. Evin önünde mehter takımı da bir konser verdi.

Korumalar Metehan için seferber oldu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın korumaları ile polis eskortu eşliğinde caddede tur atan Metehan, bol bol siren çaldı. Caddede vatandaşları selamlayan Metehan, daha sonra düğünün yapılacağı Prof. Dr. Turan Güneş Halk Kütüphanesi salonuna geçti. Yağmur yağdığı için korumalar Metehan’a şemsiye tuttu. Bakan Fikri Işık'ın salona gelmesiyle başlayan düğünde Metehan ve annesi Zeynep Çakal karşılıklı zeybek oynadı. Bakan Fikri Işık, şehidin annesi Harbiye Çakal ve davetlilerle bir süre sohbet etti. Bakan Işık, Metehan'a tam altın taktı.

Hayali gerçek oldu

Metehan Çakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli ziyaretinde Erdoğan ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayalini açıklayan Metehan, “Konvoy istiyorum” talebinde bulunmuştu.

Cihan Atik 



 

Etiketler: fikri ışık


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