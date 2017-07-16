Fikri Işık’ın makam aracı, şehit oğlunun sünneti için süslendi

17 Mayıs 2012 tarihinde Hakkari Şemdinli Derecik Üst Bölgesinde hain teröristlerce düzenlenen havan saldırısında hayatını kaybeden şehit Topçu Er Sinan Dündar'ın oğlu Ömer Talha Dündar'ın sünnet düğünü için Milli Savunma Bakanı Işık, makam aracını tahsis etti. Sabah erken saatlerde süslenen otomobil, Keçiören'deki şehidin ailesinin evine gitti. Evden polislerle konvoy halinde çıkan ekip önce Hacı Bayram Veli Cami'ne gitti, burada şehit Dündar için dualar edildi. Ardından yine konvoy halinde sünnet düğününün yapıldığı Aşık Veysel Konağı'na gidildi. Yol boyu yunus ve trafik polis ekipleri aracı sirenler eşliğinde takip etti. Küçük Ömer yolda, araçtan İHA kameralarına poz vermeyi de ihmal etmedi. Milli Savunma Bakanı Işık’ın korumaları ile polis eskortunun da yer aldığı konvoy, sünnet düğünün yapıldığı mekana geldiğinde, küçük Ömer'i yunus polisleri tahtta taşıyarak içeri getirdi. Polis ekiplerinin gözlerinin dolduğu o anlarda Ömer de duygulandı.



Duygularını paylaşan şehidin eşi Dilek Dündar, "Eşim herkesin gönlünü ayrı ayrı alan çok iyi birisiydi. Nerede nasıl davranacağını, kime nasıl davranacağını bilen gerçekten çok iyi biriydi. Keşke yanımızda olsaydı ama biliyorum ki bizi uzaklarda bir yerlerden görüyor. Arkadaşları da burada" ifadelerini kullandı.



Ömer Talha'yı tek başına büyüttüğünü belirten Dündar, "Çok şükür ailemiz hep arkamızda, en büyük destekçim de eşim, bizi güller içerisinde bırakıp gitti. Ömer bana onun emaneti. Herkese nasip olmaz şehitlik mertebesi bu yüzden aslında çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

Yağmur Yıldız - Burak Altun