Keiretsu Forum'un melek yatırımcılık ve girişimcilik ekosistemini desteklemek üzerine faaliyet gösteren bir kuruluş olduğunu ifade eden Can K. Methson, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin girişimcilikle tanışması, mezun olduklarında kendi şirketlerini kurabilmeleri ve kendi şirketlerini kurduktan sonra projelerini hayata geçirebilmeleri konusunda onlara destek oluyoruz. Her ay düzenli olarak belli firmaları, yatırımcıların karşısına çıkarıyoruz ve onların yatırım almaları konusunda faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu konuda engin ve 47 farklı ofis ile faaliyette olduğumuz global bir deneyimimiz var. Bu deneyimimizi özellikle ilgili üniversiteler ve direk olarak bu konuda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler ile paylaşmak üzerine desteklerde bulunuyoruz" dedi.

Methson, son olarak "Girişimciliğin Türkiye'de daha fazla gelişmesini istiyoruz. Özellikle üniversite çağındaki arkadaşlarımızın kendi fikirleri ve projeleri ile iş hayatında yer alabilmeleri Türkiye’nin katma değerli hizmet ve ürün geliştirebilmesi adına çok önemli. Keiretsu Forum Melek Yatırımcı Ağı olarak biz de üniversitedeki gençlerimizin büyük şirketlerin çalışanları değil, genç yaşta kendi işlerinin patronları olabilmeleri konusunda global gücümüz ile destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Birinci olan proje ekibine 15 bin TL ödül"

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yenilik ve Araştırma Daire Başkanı Ceren Gedikoğlu, "Altınbaş Holding sponsorluğunda düzenlediğimiz bu yarışma çerçevesinde üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin iş fikirlerini alıp bunları jüri çerçevesinde inceledikten sonra onlara iş fikirlerini nasıl şirketleştirebilecekleri konusunda destek vermeyi planlıyoruz. Yarışma sonunda birinci olan proje ekibine 15 bin TL, ikinci proje ekibine 10 bin TL, üçüncü proje ekibine ise 5 bin TL ödül veriyoruz. Ayrıca, ilk üçe giremeyen ancak yarı finale girmeye hak kazanan projelerin hepsine mali destek olmamak koşulu ile her türlü hukuki destek, sponsor desteği ve melek yatırımcılardan destek alabilme imkanı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dicle Yurdakul, "Projemiz üniversitemizin girişimcilik atağının bir parçası. Biz bütün öğrencilerimizin, ekonomik ve insani kalkınmanın temelinde yatan girişimciliği bir kariyer yolu olarak görmelerini amaçlıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak Keiretsu Forum Türkiye ile beraber "Benim Fikrim Benim İşim" yarışmasını düzenledik. Bu yarışma ile birlikte öğrencilerimiz çevrelerinde gördükleri ve henüz tatmin edilmemiş bir talebe karşılık bulabilecek iş projeleri geliştiriyorlar. Bu projeleri bizlere ve Keiretsu Forum temsilcilerine sunarak maddi ve aynı zamanda işletme kurulum aşamasında mentorluk desteklerine kavuşma imkanı buluyorlar. Bu projenin özellikle üniversite öğrencileri arasında girişimciliğin yayılabilmesi açısından çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz."

