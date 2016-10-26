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‘Fil’ hastası anne, eve hapsoldu

Diyarbakır’da 5 yıl önce ‘fil’ hastalığına yakalanan ve gittikçe kilo alan 51 yaşındaki 7 çocuk annesi Nebahat Ateş, hastalığı nedeniyle eve hapsolduğunu ve ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, tedavi ettirilmesini istedi.

Fil hastası anne, eve hapsoldu

26 Ekim 2016 11:51
‘Fil’ hastası anne, eve hapsoldu - Tıkla İzle

Diyarbakır’da 5 yıl önce ‘fil’ hastalığına yakalanan ve her geçen gün biraz daha kilo alarak, 180 kiloya ulaşan 2’si engelli 7 çocuk annesi, 51 yaşındaki Nebahat Ateş’in dramı yürek burkuyor. Hastalığı nedeniyle çocuklarına bakamayan ve ihtiyaçlarını karşılamayan Ateş, dışarıya çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Kayapınar ilçesi Sosyal Konutlar’da ikamet eden Ateş, eşinin de işsiz olması nedeniyle engelli çocuklarının bakıcı maaşıyla ailesinin hayatını idame ettiriyor. Ateş, tedavi ettirilmesini istiyor.  Çocuklarına yardımcı olamadığını anlatan Ateş, “Onlar da benim gibi çaresiz. 7 çocuğum var. Evi temizleyemiyorum. Çocuklarım da, eşim de işsiz boşta. Engelli çocuklarımın bakım maaşını alıyorum. Uyuyamıyorum. Sırtımı kanepeye yaslayıp, uyumaya çalışıyorum olmuyor. Kendimi top gibi yuvarlayarak hissediyorum, ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tedavi olmak istiyorum” dedi. Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, Ateş ailesine yaklaşık 6 yıl önce maddi yardımda bulunulduğunu belirterek, konuyla ilgili çalışma başlatılacağını kaydetti.  

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Etiketler: diyarbakır, fil hastası


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