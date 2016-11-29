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Fil hastası yaşlı adam çocuklarına bakabilmek için tedavi istiyor

Adana'da 2 yıldır fil hastalığıyla mücadele eden ve sağlığına kavuşarak 2 çocuğunu okutmak isteyen yaşlı adam, ameliyatı için istenen 70 bin lirayı bulamadığı için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Fil hastası yaşlı adam çocuklarına bakabilmek için tedavi istiyor

29 Kasım 2016 09:41
Fil hastası yaşlı adam çocuklarına bakabilmek için tedavi istiyor - Tıkla İzle

Yüreğir ilçesindeki Afetevleri Mahallesi'nde oturan 67 yaşındaki 9 çocuk babası Selahattin Kanik, 10 sene önce kanser hastalığı nedeniyle eşi Hanik Kalik'i kaybettikten sonra zihinsel engelli oğlu Sinan (20), lise son sınıf öğrencisi Seyran (18) ve lise 3 öğrencisi Ayten Kanik (17) ile beraber yaşamaya başladı.
Yaklaşık 5 sene önce ayağında şişkinliklere rastlayan Selahattin Kanik sağlık problemini ilk başta böcek ısırığı zannetti.

"Acılarım 2 yıldır dayanılmaz hale geldi"
Şişkinliklerinin ve ağrılarının çoğalması üzerine doktora giden Kanik, tedavisi zor bulunan fil hastalığına yakalandığını öğrendi, kısa zaman sonra da şoförlük mesleğini bırakmak zorunda kaldı.
Ayağındaki şişlikler kasıklarına kadar uzanıp bütün bacağını ve cinsel organının bir kısmını saran Kanik'in acıları 2 yıldır dayanılmaz bir hal almaya başladı. Tedavisinin yapılması için hastane hastane dolaşan Kanik, hastalığına bir çözüm bulamadı.
Şu anda emekli maaşıyla liseye giden çocuklarını okuttuğunu ve zihinsel engelli çocuğuna baktığını anlatan Selahattin Kanik, diğer çocuklarının hepsinin kız olduğunu ve evlenmeleri nedeniyle ayrı evde yaşadıklarını kaydetti.

"Çocuklarıma bakmak için çalışmalıyım"
Kamu hastanelerine gittiğinde tedavisine çözüm bulamadığını anlatan Kanik, İstanbul'da bulduğu bir doktorun, tedaviyi yapabilecek teknik teçhizata ve beceriye sahip olduğu için kendisinden 70 bin lira para istediğini söyledi.
Hastalığı her geçen gün ilerleyen ve bu nedenle ölüme yaklaşan Kanik, çocuklarına bakabilmek için çalışması gerektiğini vurgulayarak tedavi masraflarının karşılanması için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım istedi. Fil hastalığının tedavisinin Türkiye'de çok zor olduğunu anlatan Kanik, ağrıları ve bacağındaki şişkinlik nedeniyle sosyal hayatının bile kalmadığını anlattı.

“Kimseden elden para istemiyorum”
Krediyle emekli olduğu için aldığı maaşın yarısının kredi borcuna gittiğini belirten Selahattin Kanik, "Elime geçen para ayda 350 lira. Bu parayla 3 çocuğuma bakıyorum. Kimseden elden para yardımı istemiyorum. Tedavimi yaptırsınlar, çalışabileyim yeter. Her akşam sanki ayağımın altına şiş sokuyorlar gibi acı yapıyor. Sabaha kadar 2-3 defa soğuk su ve buzla takviye yapıyorum ama bir faydası yok. Sağlığımı istiyorum. Toplum içine bile çıkamıyorum artık. Evdeki muhabbet kuşlarımla oyalanıyorum” diye konuştu.

Nuri Pir - Umutcan İşledici 

 


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