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File derbisi Eczacıbaşı VitrA'nın

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında oynanan derbide Vakıfbank’ı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, liderliğini korudu ve puanını 51.710’a yükseltti.

File derbisi Eczacıbaşı VitrAnın

04 Şubat 2018 18:49

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında oynanan derbide Vakıfbank’ı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, liderliğini korudu ve puanını 51.710’a yükseltti.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı xx, Ramazan Çevik xx
Vakıfbank: Gözde x, Rasic xx, Sloetjes x, Zhu xx, Kübra x, Naz xx, Gizem x (L), Zehra x, Cansu x, Melis x, Robinson x, Ayça x
Eczacıbaşı VitrA: Larson xxx, Büşra xxx, Boskovic xxx, Güldeniz xxx, Beyza xxx, Ognjenovic xxx, Simge (L) xxx, Adams xx, Ezgi xxx, Hande xxx
Setler: 21-25, 17-25, 20-25
Süre: 79 dakika (29,25,25) 

 

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