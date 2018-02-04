File derbisi Eczacıbaşı VitrA'nın

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında oynanan derbide Vakıfbank’ı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, liderliğini korudu ve puanını 51.710’a yükseltti.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı xx, Ramazan Çevik xx
Vakıfbank: Gözde x, Rasic xx, Sloetjes x, Zhu xx, Kübra x, Naz xx, Gizem x (L), Zehra x, Cansu x, Melis x, Robinson x, Ayça x
Eczacıbaşı VitrA: Larson xxx, Büşra xxx, Boskovic xxx, Güldeniz xxx, Beyza xxx, Ognjenovic xxx, Simge (L) xxx, Adams xx, Ezgi xxx, Hande xxx
Setler: 21-25, 17-25, 20-25
Süre: 79 dakika (29,25,25)