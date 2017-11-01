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File derbisi Fenerbahçe'nin

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. hafta kapanış maçında oynanan derbi mücadesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 18-25, 25-17, 14-25, 23-25 setler sonucu 3-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

File derbisi Fenerbahçenin

01 Kasım 2017 21:35

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan derbinin ilk setini sarı-lacivertli ekip 18-25 kazandı.
Pereira’nın blok sayısıyla başlayan ikinci sette karşılıklı sayıların ardından Polina’nın hücum hatası sonucu ev sahibi ekip 6-4 öne geçti. Bu bölümde basit hataların önüne geçemeyen sarı-lacivertliler , teknik molaya 12-6 geride girdi. Galatasaray, rakibinin hatalarını iyi değerlendirerek seti 25-17 alarak durumu eşitledi.

Ev sahibi ekibin sayısıyla başlayan üçüncü sette 4-4’lük eşitliğin ardından skor avantajını eline geçiren Fenerbahçe, teknik molaya 8-12 önde girdi. Moladan da sayıyla dönen sarı-lacivertliler, özellikle son bölümde rakibini tam anlamıyla domine etti ve seti 11 sayı farkla 14-25 kazandı: 1-2.

Galatasaray’ın iyi servislerle başladığı üçüncü sette, 3 sayılık serinin ardından Jan de Brant’tan mola geldi. Moladan Eda ve Pereira’nın sayılarıyla dönen Fenerbahçe, ilerleyen bölümde yakaladığı 3 sayılık seri ile farkı 1’e indirse de Rabadzhieva’nın sayısı skoru 11-9 yaptı. Teknik molası 12-9 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğüyle geçilen mücadelede Polen’le 13-13’te eşitliği yakalayan Fenerabhçe, Pereira ile de öne geçince sarı-kırmızılı ekip mola aldı: 13-14. Mola dönüşü 15-15’in ardından Jerkov ve Polen’le bulduğu 3 sayılık seriyle avantajı eline geçiren Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, basit hatalar yapınca 20-19 geri düştü. Kalan bölümde avantajı tekrara eline geçiren Kanarya, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. 

 

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