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Filede Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi 7. haftasında Beşiktaş’ı sahasında 3-0 mağlup etti.

Filede Galatasaray rahat kazandı

29 Ekim 2017 22:03

KÜNYE

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır xx, Yılmaz Duman xx

Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök xx, Okello xx, Akhrem x, Todorov xx, Hüseyin Koç xx, Yasin Aydın xx (Can Ayvazoğlu x, Melih Sıratca x, Doğukan Ulu xx, Ufuk Minici x, Ertuğrul Metin x, Onurcan Çakır x, Boğaçhan Zambak x, Özgür Türkmen x)

Beşiktaş: İlker Çakır x, Muhammet Ali Arslan x, Yılmaz Baran x, Batuhan Avcı x, Ahmet Tümer x, Onur Soydan x (Oğuzhan Altıntaş x, Ahmet Boz x, Serhat Baş x, Mert Bahar x)

Setler: 25-17, 25-23, 25-13

Süre: 71 dakika (22. 28, 21)

 

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