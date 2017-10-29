Filede Galatasaray rahat kazandı

KÜNYE
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır xx, Yılmaz Duman xx
Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök xx, Okello xx, Akhrem x, Todorov xx, Hüseyin Koç xx, Yasin Aydın xx (Can Ayvazoğlu x, Melih Sıratca x, Doğukan Ulu xx, Ufuk Minici x, Ertuğrul Metin x, Onurcan Çakır x, Boğaçhan Zambak x, Özgür Türkmen x)
Beşiktaş: İlker Çakır x, Muhammet Ali Arslan x, Yılmaz Baran x, Batuhan Avcı x, Ahmet Tümer x, Onur Soydan x (Oğuzhan Altıntaş x, Ahmet Boz x, Serhat Baş x, Mert Bahar x)
Setler: 25-17, 25-23, 25-13
Süre: 71 dakika (22. 28, 21)