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Filenin prensleri 4’te 4 yaptı

2018 CEV Erkekler Altın Avrupa Ligi’nde mücadele eden A Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki dördüncü maçında Slovenya’yı 3-0 yenerek 4’te 4 yaptı.

Filenin prensleri 4te 4 yaptı

30 Mayıs 2018 18:38

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, karşılaşma öncesinde soyunma odasına giderek CEV Altın Avrupa Ligi’nde yollarına kayıpsız devam eden millilere tebriklerini ilettiler ve Slovenya karşısında başarılar dilediler. 

Grupta oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılan ay-yıldızlılara, Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda da büyük destek vardı. Tamamı dolu tribünler önünde oynanan mücadelede seyircisinin desteğini arkasına alan milliler, rakibini 25-22, 25-15 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek CEV Altın Avrupa Ligi’nde 4’te 4 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Mustafa Dağıstanlı 

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Ozan Sarıkaya (Türkiye) 

Türkiye: Murat, Burak, Vahit Emre, Metin, Gökhan, Mert Matic, Burak Mert (L) (Yasin, Alperay (L), Hakkı)
Slovenya: Klobucar, Stalekar, Detela, Stern, Kozamernik, Planinsic, Toman (L) (Jereb, Okroglic, Videcnik, Mijatovic)
Setler: 25-22, 25-15, 25-19
Süre: 76 dakika (29,22,25)  

 

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