Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Japonya’da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre’nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası’ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaştı. Son Olimpiyat ve Asya Oyunları şampiyonu rakibi karşısında mücadeleyi 25-19, 25-18, 23-25 ve 25-23lük set skorlarıyla 3-1 üstün tamamlayan Filenin Sultanları, turnuvada 2’de 2 yaparak yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın üçüncü ve son maçında, yarın Türkiye saati ile 17.30’da ev sahibi İsviçre ile karşılaşacak.

Salon: Pierrier

Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Jacobus Nederhoed (Hollanda)

Türkiye: Meryem, Zehra, Meliha, Şeyma, Eda, Cansu, Simge (L) (Beyza, Çağla, Aylin, Ebrar)

Çin: Xiaotong, Fang, Hanyu, Mingyuan, Linyu, Xiangyu, Li Lin (L) (Han Wu, Zixuan)

Setler: 25-19, 25-18, 23-25, 25-23

Süre: 1 saat 50 dakika (23,25,30,32)