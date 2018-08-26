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Filenin Sultanları namağlup şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'ta namağlup şampiyon oldu.

Filenin Sultanları namağlup şampiyon oldu

26 Ağustos 2018 13:01

Antalya Belek’te yer alan Gloria Sports Arena’nın (GSA) ev sahipliğinde, Smart Casual Event’ın organizatörlüğünde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup Volleyball’da mücadele eden A Kadın Milli Takımı, son maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. 

Gloria Sports Arena’da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede seyircisinin de desteğini arkasına alan Filenin Sultanları, İtalya’yı 23-25, 25-22, 25-18 ve 25-21‘lik setlerle 3-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve Gloria Cup Volleyball’da namağlup lider olarak şampiyonluğu elde etti. 

Öte yandan Gloria Cup Volleyball’da oynanan diğer mücadelede ise; Rusya, rakibi Azerbaycan’ı 25-21, 25-20 ve 25-18‘lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Rusya turnuvayı 2. sırada tamamlarken; Azerbaycan, Gloria Cup Volleyball’da 3. sıraya elde etti.X

Salon: Gloria Sports Arena 

Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Simge (L) (Beyza, Çağla, Ebrar, Gizem (L), Aylin) 

İtalya: Bosetti, Chirichella, Egonu, Sylla, Danesi, Malinov, De Gennaro (L) (Cambi, Ortolani) 

Setler: 23-25, 25-22, 25-18, 25-21 

Süre: 1 saat 49 dakika (29,28,26,26)  

 

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