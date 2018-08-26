Filenin Sultanları namağlup şampiyon oldu

Antalya Belek’te yer alan Gloria Sports Arena’nın (GSA) ev sahipliğinde, Smart Casual Event’ın organizatörlüğünde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup Volleyball’da mücadele eden A Kadın Milli Takımı, son maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Gloria Sports Arena’da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede seyircisinin de desteğini arkasına alan Filenin Sultanları, İtalya’yı 23-25, 25-22, 25-18 ve 25-21‘lik setlerle 3-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve Gloria Cup Volleyball’da namağlup lider olarak şampiyonluğu elde etti.

Öte yandan Gloria Cup Volleyball’da oynanan diğer mücadelede ise; Rusya, rakibi Azerbaycan’ı 25-21, 25-20 ve 25-18‘lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Rusya turnuvayı 2. sırada tamamlarken; Azerbaycan, Gloria Cup Volleyball’da 3. sıraya elde etti.X

Salon: Gloria Sports Arena

Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Simge (L) (Beyza, Çağla, Ebrar, Gizem (L), Aylin)

İtalya: Bosetti, Chirichella, Egonu, Sylla, Danesi, Malinov, De Gennaro (L) (Cambi, Ortolani)

Setler: 23-25, 25-22, 25-18, 25-21

Süre: 1 saat 49 dakika (29,28,26,26)