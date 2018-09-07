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Filenin Sultanları, yarı finalde

Filenin Sultanları, yarı finalde
Filenin Sultanları, yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Japonya’da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre’nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası’nda grubundaki üçüncü ve son maçında ev sahibi İsviçre ile karşılaştı. Pierrier Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-21, ikinci seti 25-15, üçüncü seti de 25-22‘lik set skorlarıyla 3-0 üstün tamamlayan Filenin Sultanları, 3’te 3 yaparak grubunu namağlup lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Pierrier
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Alexander Ryabtsov (Rusya)
Türkiye: Beyza, Çağla, Ebrar, Zehra, Şeyma, Hande, Gizem (L) (Aylin)
İsviçre: Storck, Matter, Schottroff, Künzler, Pierret, Zaugg, Deprati (L) (Schwörer, Staffelbach, Perkovac)
Setler: 25-21, 25-15, 25-22
Süre: 75 dakika (24,22,29)  

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