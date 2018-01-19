Filip Novak, Trabzonspor’un 124. yabancısı oldu

İlk olarak 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig’de ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırdı.

Bu sezon Belçikalı Bongonda’yı transfer ederek yeni dönemin ilk yabancı transferini gerçekleştiren Karadeniz ekibi, ardından Jurec Kucka, Tomas Hubocan ve Sosa’yı renklerine bağladı. Bordo-mavililer, devre arasında ilk transferini ise Çek oyuncu Novak ile gerçekleştirirken, başarılı futbolcu Trabzonspor’un 124. yabancısı oldu.

MUHARREM USTA’NIN 17. YABANCISI

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, görev süresi içindeki 17 yabancı transferini de Novak ile gerçekleştirmiş oldu. Usta döneminde ilk olarak pilot takım 1461 Trabzon’dan Serge Akakpo’yu renklerine bağlayan Karadeniz takımı, daha sonra Fabian Castillo, Hyun Jun Suk, Jan Durica, Luis Ibanez, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Ramil Sheidaev, Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani, Hugo Rodallega, Theo Bongonda, Juraj Kucka, Tomas Hubocan, Jose Sosa ve Novak olmak üzere toplamda 17 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Muharrem Usta, transfer ettiği yabancı oyunculardan Akakpo, Suk ve Medjani ile yolları ayırırken, Ramil Sheidaev ve Ibanez’i de kiralık olarak gönderdi. Bongonda Celta Vigo’ya, Mas ise Arjantin’in Boca Juniors takımına transfer oldu.

NOVAK, TRABZONSPOR’A GELEN 4. ÇEK OYUNCU

Filip Novak, Trabzonspor’a gelen 4. Çek oyuncu oldu. Bordo-mavililer, önceki dönemlerde Karel Rada, Tomas Jun ve Celutksa’yı renklerine bağlamıştı.

BREZİLYALI OYUNCULAR İLK SIRADA

Trabzonspor’da top koşturan futbolcular arasında Brezilyalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip, 12 transferle en fazla yabancı oyuncuyu Brezilya’dan kadrosuna dahil etti. Belçika, Polonya ve Slovakya’dan’dan 7’şer futbolcu alan Karadeniz ekibi, Yugoslavya ve Gürcistan’dan da 6’şar oyuncu almıştı.

Trabzonspor’da oynayan diğer isimlerin uyrukları şu şekilde:

"Gana 5, Ukrayna, Arjantin, Nijerya ve Çek Cumhuriyetin’den 4, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Kolombiya’dan 3, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Senegal, Güney Kore’den 2, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ile Togo’dan 1."

EN FAZLA SLOVAK OYUNCU VAR

Trabzonspor’un mevcut kadrosunda ise en fazla Slovak futbolcu bulunuyor. Bu isimler; Jan Durica, Matus Bero, Juraj Kucka ve Tomas Hubocan. Trabzonspor’un 2012-13 sezonunda da kadrosunda Slovakya’dan Robert Vittek ve Marek Sapara bulunduruyordu.

MEVCUT KADRODA YABANCI SAYISI 12 OLDU

Trabzonspor’da yeni transfer Novak ile birlikte yabancı sayısı 12 oldu. Bordo-mavililer, Esteban, Pereira, Durica, Castillo, Bero, Onazi, N’Doye, Rodallega, Kucka, Hubocan, Sosa ve Novak’ı kadrosunda barındırıyor. Bongonda ve Mas ise takımdan ayrılan yabancı isimler oldu.

Gökmen Şahin