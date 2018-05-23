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Filipin'de adadaki sıkıyönetim protesto edildi

Filipinler'in başkenti Manila'da toplanan protestocular, Mindanao Adası'ndaki sıkıyönetimin kaldırılmasını istedi.

Filipinde adadaki sıkıyönetim protesto edildi

23 Mayıs 2018 13:49

Filipinli protestocular, Mindanao Adası'nda bulunan Maravi şehrinin kuşatmasının ilk yıl dönümünde Malacanang Başkanlık Sarayı önünde toplanarak Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den Mindanao'daki sıkıyönetime son vermesini istedi. Protestocular, toplulukların yerlerinden edilmeleri ve askerlerin sivillere karşı işlediği iddia edilen insan hakları ihlallerinin sona ermesi talebinde bulundu. 

DEAŞ'a bağlı Maute militanları Mindanao Adası'nın Marawi şehrini 23 Mayıs 2017'de işgal etmiş, 5 ay süren silahlı çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, çatışmalar nedeniyle Mindanao Adası'nda 60 gün sıkıyönetim ilan etmişti. Aralık ayında Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinden oluşan kongrede yapılan oylamada, Mindanao'da sıkıyönetimin 2018 yılı sonuna kadar uzatılması kabul edilmişti.  

 

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