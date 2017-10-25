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Filipinler Devlet Başkanı Duterte: 'Bölgede işbirliği, barış ve iktidarın sağlanması önemli'

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Bölgede işbirliği, barış ve iktidarın sağlanması önemli” dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Bölgede işbirliği, barış ve iktidarın sağlanması önemli

25 Ekim 2017 10:56

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinlerin Pampaga şehrinde 23-24 Ekim tarihlerinde yapılan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 11. Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bölgede işbirliği, barış ve iktidarın sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Filipinler'de yapılan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 11. Savunma Bakanları Toplantısı'nda terörle mücadeleden yasa dışı uyuşturucuya kadar birçok konu ele alındı. Toplantının ikinci günü Devlet Başkanı Duterte, üye ülkelerin savunma bakanlarına hitap ederek bir konuşma yaptı. Duterte, üye ülkelerden gelen bakanlara verimli görüşmelerde bulundukları için teşekkür ederek, bölgede işbirliği, barış ve istikrarın sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Duterte, Marawi şehrindeki operasyonların bölgedeki tüm teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle sonlandırıldığını belirtti. Başkan Duterte, Çin ve Rusya gibi ülkelerin silah sağladığını ileri sürdüğü Maute terörist grubunu mağlup etmek için Filipinler'e yardım sağlayan ülkelere ve istihbarat ile askeri uzmanlık konularında yardım eden ABD ile Avustralya'ya minnettarlıklarını bildirdi. Duterte, ülkenin yasa dışı uyuşturuculara karşı savaşını açıkladı.

Duterte, toplantıdan sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve ABD Savunma Bakanı James Mattis ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. 

Jo Reyes
 

Etiketler: Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

 

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