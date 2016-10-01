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Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Hitler benzetmesini reddetti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Hitler benzetmesini reddetti.


01 Ekim 2016 15:39

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte dün “Hitler, 3 milyon Yahudi’yi katletti. Filipinler’de 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Ben de bunları katletmekten mutlu olacağım. Hitler’in kurbanları masum kişilerdi. Benim hedefimdekiler ise suçlular. Eğer Almanya’nın Hitler’i varsa Filipin’in Duterte’si var” demişti. Duterte’nin tepki çeken açıklamalarının ardından Devlet Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Başkanlık Sözcüsü Ernosto Albella, Duterte’nin Adolf Hitler ile kıyaslanmamasını gerektiğini ifade etti. Albella, Duterte’nin narkotikle mücadele kapsamında milyonlarca uyuşturucu satıcısını öldürmek istemesiyle, milyonlarca Yahudi’nin öldürülmesinin farklı şeyler olduğunu dile getirdi. Albella, “Devlet Başkanının, katliam ile ilgili ifadelerinin katil olarak resmedilmesi için kullanılmıştır” diyerek Duterte’nin Hitler benzetmesini reddettiğini duyurdu.

Duterte’nin bu açıklamalarıyla Holokost’un Yahudilerin gelecek nesillerinin ortadan kaldırma girişimi olduğunu resmettiğini belirten Filipinli Sözcü, hatalı bir şekilde Duterte’ye atfedilen sözde yargısız infazın Filipinlilerin gelecek nesillerini ortadan kaldırmakla sonuçlanmayacağını kaydetti.
Uyuşturucu sorunu bitirme sözü veren Duterte, Mayıs ayında göreve gelmişti. 

Etiketler: Filipinler


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