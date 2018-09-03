Diğer
Kategoriler

Filipinler Devlet Başkanı İsrail'e geldi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İsrail ve Ürdün’e düzenleyeceği resmi ziyaret için İsrail'e geldi.

Filipinler Devlet Başkanı İsraile geldi

03 Eylül 2018 10:17

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dört günlük resmi bir ziyaret için geldiği İsrail'de, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Duterte, ülkesinin İsrail'i ziyaret eden ilk başkanı olarak, Batı Kudüs'te bulunan ve 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Yahudilerin anısına yapılan Soykırım Müzesi Yad Vashem'i ziyaret edecek. 

Duterte, ziyareti kapsamında da İsrail’deki Filipinler vatandaşları ile bir araya gelecek. Filipinler Başkanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, birçok Filipinli işçinin bulunduğu ülkelere yapılan ziyaretin amacının ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğu belirtildi. Duterte, yaptığı açıklamada her iki ülkedeki temasları çerçevesinde savunma ve güvenlik, ticari, ekonomi ve işgücü konularında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. İsrail ve Filipinler arasında Duterte ziyareti kapsamında işbirliğini güçlendirmek için üç anlaşmanın imzalanması bekleniyor. 

İsrail’deki temaslarının ardından Duterte, çarşamba günü Ürdün'e geçecek.  

Hamad Alnajjar 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç