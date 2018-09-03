Filipinler Devlet Başkanı İsrail'e geldi

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dört günlük resmi bir ziyaret için geldiği İsrail'de, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Duterte, ülkesinin İsrail'i ziyaret eden ilk başkanı olarak, Batı Kudüs'te bulunan ve 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Yahudilerin anısına yapılan Soykırım Müzesi Yad Vashem'i ziyaret edecek.

Duterte, ziyareti kapsamında da İsrail’deki Filipinler vatandaşları ile bir araya gelecek. Filipinler Başkanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, birçok Filipinli işçinin bulunduğu ülkelere yapılan ziyaretin amacının ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğu belirtildi. Duterte, yaptığı açıklamada her iki ülkedeki temasları çerçevesinde savunma ve güvenlik, ticari, ekonomi ve işgücü konularında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. İsrail ve Filipinler arasında Duterte ziyareti kapsamında işbirliğini güçlendirmek için üç anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

İsrail’deki temaslarının ardından Duterte, çarşamba günü Ürdün'e geçecek.

Hamad Alnajjar