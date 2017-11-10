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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte: 16 yaşında birini öldürdüm

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 16 yaşındayken birini öldürdüğüne yönelik açıklamada bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte: 16 yaşında birini öldürdüm

10 Kasım 2017 16:10

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, APEC zirvesine katılmak için bulunduğu Vietnam'ın Danang şehrinde bölgesel bir toplantıya katıldı. Danang'daki Filipinli topluluğa seslenen Duterte, gençlik yıllarında birini öldürdüğünü, çok sayıda dövüşe katıldığını, defalarca hapse girip çıktığını söyledi. Duterte sadece bir bakışı yüzünden bir adamı bıçakladığını söyleyerek, "16 yaşında birini öldürdüm" diye açıklamada bulundu. Başkanın sözcüsü Harry Roque ise Duterte'nin yaptığı açıklamaların bir şaka olduğunu, başkanın yurtdışındaki Filipinlilerle konuşurken çok renkli bir dil kullandığını belirtti.

Öte yandan, Duterte daha önce, Filipinler'in Davao şehrinde belediye başkanı olarak görev yaparken şüpheli görünen suçluları öldürdüğünü açıklamıştı.

Duterte'nin Filipinlerde yasadışı uyuşturucuya karşı yürüttüğü operasyon kapsamında temel insan haklarını hiçe saydığı iddia edilmişti. Duterte uyuşturucu ticaretine karışanların yargısız öldürülmesini teşvik ederek ülkedeki üç milyon uyuşturucu bağımlısını öldürmekten mutluluk duyacağını söylemişti.
 

 

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