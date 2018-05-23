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Filipinler ordusu Marawi’de tedbiri elden bırakmıyor

Filipinler Silahlı Kuvvetler (AFP) Sözcüsü Albay Edgard Arevalo Maravi, ordunun Marawi’de tedbiri elden bırakmadığını söyledi.

Filipinler ordusu Marawide tedbiri elden bırakmıyor

23 Mayıs 2018 13:43

Filipinler Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Edgard Arevalo Maravi, Marawi şehrinin kuşatmasının birinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, ordunun Maravi kuşatmasının tekrarlanmaması için yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalıştığını söyledi. Arevalo, AFP'nin Isnilon Hapilon ve Maute kardeşlerin liderliğindeki DEAŞ'tan esinlenen teröristlerin Mindanao'daki girişimlerini engellemede başarılı olduğunu belirterek, “AFP tedbiri elden bırakmıyor. Ordu, Maute-DEAŞ kalıntılarının yeniden örgütlenmek veya gruplaşmak çabalarını engellemek için proaktif önlemler alıyor" dedi. 

Albay Arevalo, "Kuşatma mağdurlarının kararlılığı ve azmiyle savaşçı ve savaşçı olmayanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunan ve hükümet birliklerinin kahramanlık ve fedakarlıklarına katkıda bulunan isimsiz bireyler ve grupları kutlamak gerekirken Marawi kuşatmasını kutlayamayız" ifadelerini kullandı. 

Mayıs 2017'de başlayıp Ocak 2017'de sora eren 5 aylık Marawi kuşatmasında 165 asker hayatını kaybetmiş, binden fazla asker yaralanmıştı. 5 ay boyunca süren çatışmalarda 50 sivil hayatını kaybetmiş, yüz binlerce insanın evleri tahrip olmuş ve insanlar evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Çatışmalarda 908 terörist öldürülmüştü.  

 

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